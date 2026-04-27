Motochorros asaltan casino y se llevan celulares y recaudación

Resultaron víctimas dos funcionarias del establecimiento, identificadas como Rita Andrea Rodríguez Duarte y Carmen Priscila Beiza Aguilar.

Según el relato de las afectadas, dos delincuentes ingresaron al local con cascos puestos y, a punta de armas, las obligaron a entregar dos celulares y el dinero que tenían en la caja registradora.

El comisario principal Francisco Rolón, jefe de la Comisaría 1ª, comentó que los autores del hecho se llevaron aproximadamente 8.000 reales y G. 4.000.000. Agregó además que, al momento del asalto, no había clientes en el lugar y que el local no cuenta con guardia de seguridad.

Tras consumar el robo, los motochorros se dieron a la fuga y las víctimas dieron aviso a la Policía Nacional, recién unos 40 minutos después de ocurrido.

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Los agentes de la Comisaría local convocaron al personal de Criminalística y del Departamento de Investigaciones para las diligencias correspondientes. Se espera que en el transcurso de este lunes la empresa entregue las imágenes de circuito cerrado a los investigadores.