Anuncian jornadas inestables durante el fin de semana en Ciudad del Este

Para este sábado, la jornada se presentará fresca a cálida, con cielo mayormente nublado, vientos variables, además de lluvias acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas y presencia de neblinas en varios sectores. La temperatura mínima prevista es de 15 °C y la máxima alcanzaría los 23 °C.

El domingo continuará el ambiente fresco y el cielo mayormente cubierto. Meteorología prevé lluvias con tormentas eléctricas ocasionales y vientos variables que luego rotarían al sur. Las temperaturas oscilarán entre 16 °C y 20 °C.

En tanto, para el lunes se pronostica un clima fresco, con predominio de vientos del sur y lluvias dispersas durante gran parte de la jornada. No obstante, las condiciones tenderían a mejorar hacia el final del día. La mínima será de 13 °C y la máxima de 18 °C.