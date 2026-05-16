ABC en el Este
16 de mayo de 2026 a la - 08:28

Anuncian jornadas inestables durante el fin de semana en Ciudad del Este

La Dirección de Meteorología anuncia más lluvias para este fin de semana.
La Dirección de Meteorología anuncia más lluvias para este fin de semana.Tereza fretes alonso

En Ciudad del Este se espera un fin de semana marcado por condiciones inestables, con lluvias y tormentas eléctricas que podrían extenderse hasta el lunes, de acuerdo con el reporte meteorológico.

Por ABC Color

Para este sábado, la jornada se presentará fresca a cálida, con cielo mayormente nublado, vientos variables, además de lluvias acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas y presencia de neblinas en varios sectores. La temperatura mínima prevista es de 15 °C y la máxima alcanzaría los 23 °C.

El domingo continuará el ambiente fresco y el cielo mayormente cubierto. Meteorología prevé lluvias con tormentas eléctricas ocasionales y vientos variables que luego rotarían al sur. Las temperaturas oscilarán entre 16 °C y 20 °C.

En tanto, para el lunes se pronostica un clima fresco, con predominio de vientos del sur y lluvias dispersas durante gran parte de la jornada. No obstante, las condiciones tenderían a mejorar hacia el final del día. La mínima será de 13 °C y la máxima de 18 °C.