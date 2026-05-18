Operativo Omega: Cae sospechoso de comercializar a través de criptomonedas materiales de abuso sexual infantil

El procedimiento fue encabezado por la agente fiscal Ruth Karina Benítez, en coordinación con el Departamento Especializado en la Investigación del Cibercrimen de la Policía Nacional y la Oficina Regional de Alto Paraná.

La intervención se llevó a cabo a las 06:30 de este lunes, en una vivienda ubicada en la ciudad de Santa Rita, departamento de Alto Paraná, como parte del operativo internacional denominado “Omega”, una acción conjunta entre organismos especializados de nueve países para combatir la explotación sexual infantil en entornos digitales.

El ahora detenido era monitoreado desde el año 2019 mediante análisis técnico y vigilancia cibernética. Los intervinientes indicaron que lograron detectar la descarga y distribución de archivos ilícitos.

Durante el seguimiento fueron analizados más de 35.000 archivos vinculados al caso. Asimismo, se identificaron movimientos relacionados con pagos recibidos en criptomonedas por la venta del material ilegal, situación que marca una diferencia con otros procedimientos similares.

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Durante el allanamiento fueron incautados equipos informáticos, dispositivos de almacenamiento digital, teléfonos celulares, tarjetas SIM y documentaciones consideradas relevantes para la causa. Todas las evidencias serán sometidas a pericias forenses digitales para determinar la existencia de archivos, comunicaciones y otros elementos vinculados a los hechos investigados.

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Los intervinientes mencionaron que este procedimiento permitió identificar a otros involucrados internacionales, por lo que se realizará otros operativos en el extranjero.