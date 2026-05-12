Detienen a un hombre por presunta pornografía infantil en Benjamín Aceval

El procedimiento desarrollado en la mañana de este martes en Benjamín Aceval derivó en la detención de un hombre de 58 años, investigado por una causa de pornografía relativa a niños y adolescentes. El comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento Especializado Contra el Cibercrimen, explicó que el análisis de las imágenes compartidas por el sindicado permitió constatar que la víctima es una menor de edad paraguaya.

“Es una persona que nosotros detectamos que hacía varias descargas, pero dentro de las imágenes que analizamos, tenemos ciertos indicios de que la menor es ciudadana paraguaya”, comentó el uniformado.

Alarcón explicó que la alerta fue recibida por fuera del país a través de una entidad especializada y a partir de ese aviso, los investigadores locales comenzaron a recoger los elementos necesarios para armar el caso y llegar al sospechoso a través del allanamiento que se concretó hoy.

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“Hay una entidad internacional que es NCMEC, que tiene una capacidad de poder reportar cuando en sitios, de repente de Google, aparecen imágenes y esa IP, el registro de conexión indica que es Paraguay, entonces ellos reportan que en Paraguay se está haciendo descargas de imágenes que refieren abuso sexual infantil”, explicó.

Detenido sería también el agresor

De acuerdo con lo señalado por el comisario Alarcón, las imágenes detectadas son categorizadas y dentro de ese trabajo hallaron una imagen en la que se observa la insignia de un colegio ubicado en la zona donde capturaron al sospechoso, que sería alguien del círculo cercano de la víctima y posiblemente su agresor.

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“Acá estamos ante un abuso ya, porque al contar él con estas imágenes, probablemente él también sea el agresor”, dijo el jefe policial.

La operación recibe el nombre de “Asador” por la actividad laboral del detenido y es encabezada por la fiscal Diana Gómez.

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