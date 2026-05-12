Policiales
12 de mayo de 2026 a la - 09:45

Detienen a un hombre por presunta pornografía infantil en Benjamín Aceval

Dos personas en entorno urbano: un agente con chaqueta 'POLICÍA' y un detenido cubierto con saco negro.
Un hombre de 58 años fue detenido, sindicado de compartir material de abuso sexual infantil (MASI) durante un procedimiento en Benjamín Aceval.Policía Nacional

Un hombre de 58 años fue detenido en el marco de un procedimiento del Departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional, sindicado de compartir material de abuso sexual infantil. El responsable de esta división policial explicó que el reporte del ilícito llegó a través de una entidad internacional y con base en esta alerta se iniciaron las pesquisas que derivaron en la operación “Asador”.

Por ABC Color

El procedimiento desarrollado en la mañana de este martes en Benjamín Aceval derivó en la detención de un hombre de 58 años, investigado por una causa de pornografía relativa a niños y adolescentes. El comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento Especializado Contra el Cibercrimen, explicó que el análisis de las imágenes compartidas por el sindicado permitió constatar que la víctima es una menor de edad paraguaya.

“Es una persona que nosotros detectamos que hacía varias descargas, pero dentro de las imágenes que analizamos, tenemos ciertos indicios de que la menor es ciudadana paraguaya”, comentó el uniformado.

Alarcón explicó que la alerta fue recibida por fuera del país a través de una entidad especializada y a partir de ese aviso, los investigadores locales comenzaron a recoger los elementos necesarios para armar el caso y llegar al sospechoso a través del allanamiento que se concretó hoy.

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“Hay una entidad internacional que es NCMEC, que tiene una capacidad de poder reportar cuando en sitios, de repente de Google, aparecen imágenes y esa IP, el registro de conexión indica que es Paraguay, entonces ellos reportan que en Paraguay se está haciendo descargas de imágenes que refieren abuso sexual infantil”, explicó.

Mesa con evidencias de telecomunicaciones, incluyendo documentos, tarjetas SIM y un disco compacto en ambiente informal.
Evidencias incautadas durante la Operación Asador en Benjamín Aceval

Detenido sería también el agresor

De acuerdo con lo señalado por el comisario Alarcón, las imágenes detectadas son categorizadas y dentro de ese trabajo hallaron una imagen en la que se observa la insignia de un colegio ubicado en la zona donde capturaron al sospechoso, que sería alguien del círculo cercano de la víctima y posiblemente su agresor.

“Acá estamos ante un abuso ya, porque al contar él con estas imágenes, probablemente él también sea el agresor”, dijo el jefe policial.

La operación recibe el nombre de “Asador” por la actividad laboral del detenido y es encabezada por la fiscal Diana Gómez.

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