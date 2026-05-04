Tres imputados por descarga y distribución de archivos sobre explotación sexual infantil

Tres procedimientos en simultáneo se llevaron a cabo este lunes, desde las 3:30, dos en la ciudad de Emboscada (Cordillera) y uno en Mariano Roque Alonso (Central). Estuvieron a cargo de la comitiva fiscal encabezada por la fiscala Ruth Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, y por el Crio. Diosnel Alarcón, del Departamento Especializado en la Investigación en Cibercrimen.

El resultado de dichos procedimientos fueron las detenciones de Juan Carlos Céspedes Balbuena (39 años) y Daniel Silverio Mora Rodríguez (45), en el barrio Guajaibity de Emboscada; en tanto que en Mariano Roque Alonso fue detenido Iván Martín Cáceres Cardozo (36), técnico informático de una empresa de seguridad y encargado del monitoreo de cámaras.

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Todas estas personas fueron imputadas por el hecho punible de pornografía relativa a niños y adolescentes, por la agente del Ministerio Público, quien además requirió la aplicación de la prisión preventiva, teniendo en cuenta que el marco penal para este ilícito es de hasta 10 años.

En poder de los tres incautaron en total 10 celulares, un router, una notebook, una CPU y dos dispositivos de almacenamiento.

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Operación contra la explotación sexual infantil

La fiscala de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, Ruth Benítez, informó que la causa ingresó el pasado 19 de febrero de 2026, luego de la emisión de un reporte realizado por una organización no gubernamental que se encarga de la persecución y combate a hechos punibles relacionados a la explotación sexual de niños y adolescentes, principalmente la descarga y distribución de archivos sobre esto.

Benítez resaltó que el reporte fue emitido por la herramienta forense denominada Child Protection System (CPS) o Sistemas de Protección Infantil. Añadió que Paraguay, en ese contexto, recibe todos y cada uno de los reportes que se realizan en atención a que es parte del Convenio de Budapest.

Es así que, al contar con la notitia criminis de que en territorio paraguayo había objetivos que descargaban materiales de abuso sexual infantil (MASI), se abrió la causa penal. El reporte del CPS cuenta con las direcciones de Protocolo de Internet (IP), así como la alerta de descargas, con la fecha y hora.

De acuerdo con lo que detalló la fiscala Benítez, con la dirección de IP y el pedido de informe a las telefonías, se buscan los objetivos que -explicó la fiscala- no se trata solo de personas, sino de equipos en donde se llevaron a cabo las descargas.

Una vez localizados los puntos en donde se realizaron las descargas, se examinan los equipos con una herramienta denominada “Viktor”, la cual hace un escaneo del artefacto a fin de detectar archivos relacionados con pornografía infantil.

Mediante este proceso investigativo, en la empresa de vigilancia se pudo constatar que en el equipo principal estaba instalada la aplicación “eMule”, a través de la cual la persona detenida habría descargado varios archivos relativos a pornografía infantil y los habría redistribuido mediante la misma.

La fiscal Ruth Benítez explicó que “eMule es una aplicación como Ares o Torrent, en la que hay una infinidad de miembros, principalmente pedófilos, quienes a través de palabras claves como ‘baby hot’, ‘baby junior’, ‘baby children’ y otras más, descargan imágenes de índole pornográfico y las recomparten”, es decir, entre los propios usuarios están conectados en una red de redistribución de material de ese tipo.

Más 12.000 descargas y 16 países involucrados

La agente del Ministerio Público detalló que en esta operación se detectaron en total 12.000 archivos descargados, y un número importante de estos correspondían a descargas hechas en Paraguay. Benítez señaló que luego de la extracción de datos de los dispositivos informáticos se podrá tener una cifra real de archivos y descargas hechas en cada uno.

En esta operación estuvieron involucrados un total de 16 países, entre ellos Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Francia, Guatemala, Honduras, España, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y República Dominicana.

Resaltó que este año hubo mayor involucramiento de otros países, pues el año pasado solo participaron 8 naciones en el combate. Estos procedimientos se dieron en forma simultánea.