ABC en el Este
19 de mayo de 2026 a la - 06:48

Persisten las bajas temperaturas en Ciudad del Este

CDE-2023-CLIMA-NUBLADO
Meteorología anuncia una jornada fría a fresca en el este del país.

La Dirección de Meteorología informa que las bajas temperaturas continuarán en Ciudad del Este durante los próximos días, con jornadas frías en horas de la mañana y ambiente fresco por la tarde.

Por ABC Color

Para este martes, se prevé un clima frío a fresco, con cielo escasamente nublado y vientos provenientes del sur. La temperatura mínima será de 8°C y la máxima alcanzará los 19°C.

Las mismas condiciones meteorológicas continuarían el miércoles, con un amanecer frío, cielo con escasa nubosidad y vientos del sector sur. Las temperaturas oscilarán nuevamente entre 8°C y 19°C.

En tanto, para el jueves, el pronóstico anuncia un ambiente frío a fresco, cielo parcialmente nublado y vientos del sureste. La mínima descendería hasta los 7°C, manteniéndose el ambiente fresco durante gran parte de la jornada.