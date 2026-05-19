Persisten las bajas temperaturas en Ciudad del Este

Para este martes, se prevé un clima frío a fresco, con cielo escasamente nublado y vientos provenientes del sur. La temperatura mínima será de 8°C y la máxima alcanzará los 19°C.

Las mismas condiciones meteorológicas continuarían el miércoles, con un amanecer frío, cielo con escasa nubosidad y vientos del sector sur. Las temperaturas oscilarán nuevamente entre 8°C y 19°C.

En tanto, para el jueves, el pronóstico anuncia un ambiente frío a fresco, cielo parcialmente nublado y vientos del sureste. La mínima descendería hasta los 7°C, manteniéndose el ambiente fresco durante gran parte de la jornada.