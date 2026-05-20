Contrabando de medicamentos: más de 1.200 ampollas para adelgazar detectadas en doble fondo de camión

La incautación de medicamentos adelgazantes se realizó ayer en la BR-277, cuando agentes de la PRF interceptaron un camión con placas paraguayas en la región metropolitana de Curitiba.

El conductor, un brasileño de 25 años, declaró que se dirigía a Araucária para cargar piedra caliza. Sin embargo, la policía detectó contradicciones en su declaración.

Tirzepatida cruza sin freno hacia Brasil: puente de la Amistad es la principal ruta del contrabando

Los intervinientes sospechaban del verdadero destino del viaje y de la empresa responsable de la carga, lo que motivó una inspección más exhaustiva.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Durante la verificación, el equipo encontró compartimentos ocultos en los laterales de la carrocería del vehículo. Allí estaban escondidas 1.288 ampollas de medicamentos para adelgazar, 2.670 unidades de esteroides anabólicos y otros productos ilegales, presumiblemente provenientes de Paraguay.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según los agentes de la PRF, el conductor admitió estar al tanto de la carga ilegal. Fue arrestado y trasladado a la Policía Federal en Curitiba.

Inyecciones adelgazantes: esta es la gran diferencia de precio entre Paraguay y Brasil

Todos los días se detectan grandes cantidades de medicamentos para adelgazar a base de tirzepatida que ingresan de forma irregular desde Paraguay hacia Brasil. La gran diferencia de precio motiva tanto a grupos criminales como a particulares a contrabandear este producto, cuya utilización está en auge en ambos países.