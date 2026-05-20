Joven golpeó con leña en el rostro a su madre tras negarse a darle dinero para comprar bebidas

El detenido fue identificado como Richard David Galeano González (25), quien habría golpeado en el rostro a su madre, de 55 años, quien sufrió lesiones.
Según datos, la víctima y otros familiares se encontraban compartiendo una ronda de tragos alrededor de una fogata cuando el joven solicitó dinero para continuar consumiendo alcohol. Ante la negativa de su madre, reaccionó violentamente, agarró una leña y golpeó en el rostro a su progenitora.
Posteriormente, el agresor se retiró del lugar hacia la comunidad indígena Jukyry, donde fue localizado y capturado por vecinos, quienes posteriormente lo entregaron a agentes de la Policía Nacional.
No sería la primera vez
De acuerdo con los familiares, el joven presenta conductas agresivas recurrentes y no sería la primera vez que agrede a su madre.
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El procedimiento se inició tras la denuncia radicada por la propia víctima, quien llegó a la dependencia policial con el rostro ensangrentado.