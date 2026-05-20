ABC en el Este
20 de mayo de 2026 a la - 13:32

Joven golpeó con leña en el rostro a su madre tras negarse a darle dinero para comprar bebidas

Persona con sudadera y paño oscuro en la cabeza, vista de espaldas, en interior con pared gris.
Richard David Galeano González, detenido supuestamente por golpear con leña a su madre.Gentileza

ITAKYRY. Un joven fue aprehendido tras agredir en el rostro a su madre con un pedazo de leña luego de que esta se negara a darle dinero para comprar bebidas alcohólicas. El hecho ocurrió en una comunidad indígena del distrito de Itakyry, departamento de Alto Paraná.

Por ABC Color

El detenido fue identificado como Richard David Galeano González (25), quien habría golpeado en el rostro a su madre, de 55 años, quien sufrió lesiones.

Según datos, la víctima y otros familiares se encontraban compartiendo una ronda de tragos alrededor de una fogata cuando el joven solicitó dinero para continuar consumiendo alcohol. Ante la negativa de su madre, reaccionó violentamente, agarró una leña y golpeó en el rostro a su progenitora.

Posteriormente, el agresor se retiró del lugar hacia la comunidad indígena Jukyry, donde fue localizado y capturado por vecinos, quienes posteriormente lo entregaron a agentes de la Policía Nacional.

No sería la primera vez

De acuerdo con los familiares, el joven presenta conductas agresivas recurrentes y no sería la primera vez que agrede a su madre.

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El procedimiento se inició tras la denuncia radicada por la propia víctima, quien llegó a la dependencia policial con el rostro ensangrentado.