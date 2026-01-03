Fiscalía revela el “perfil” de la violencia familiar en Paraguay

Este sábado, el Ministerio Público reveló los resultados de un estudio de muestreo realizado para “definir el perfil del hecho punible de violencia familiar en Paraguay”, que tuvo en cuenta casi 69.000 denuncias recibidas por la Fiscalía entre los meses de enero y noviembre en los años 2024 y 2025.

De acuerdo con un análisis de 200 causas por violencia familiar, la mayoría de las víctimas tienen entre 30 y 45 años, grupo etario al que corresponde el 37 por ciento de los casos. El 32 por ciento corresponde a personas entre 18 y 29 años.

En cuanto a los agresores, el 46 por ciento tiene entre 30 y 45 años y el 35 por ciento son jóvenes de entre 18 y 29 años. El resto de los casos analizados tienen como agresores a personas de hasta 70 años y menores de hasta 14 años.

En el 78 por ciento de los casos, los agresores son de sexo masculino. En 2024, el 44 por ciento de los casos de agresión fueron perpetrados por parejas sentimentales de las víctimas, mientras que en 2025 la mayoría de las víctimas fueron agredidas por exparejas.

¿Cuándo y dónde se concentran los hechos de violencia?

La mayoría de los casos analizados de agresión ocurrieron en tres días específicos: domingos (20 por ciento de las denuncias), sábados (16 por ciento) y lunes (15 por ciento).

Tanto en 2024 como en 2025, la gran mayoría de los hechos de violencia familiar tuvieron lugar en las viviendas de las víctimas.

Los meses con mayor número de denuncias son enero, febrero y marzo. Las zonas del país con más denuncias de violencia familiar son Asunción y los departamentos de Central, Alto Paraná, Caaguazú e Itapúa.