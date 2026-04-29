Enjuiciado por supuesta violencia familiar acecha a su víctima

Una mujer de 28 años identificada como S.D.A.V. denunció que su expareja de nombre A.E.C.A. de 32 años, acusado por violencia familiar, la acechó el martes último a las 18:00, al ubicarse sobre una motocicleta a unos 300 metros de su domicilio, en Capiatá. Esto a pesar de contar con una medida prohibitiva para acercarse a la joven a un radio menor a 500 metros, según informe de la comisaría 68 Parque del Sol de Capiatá.

De acuerdo con lo que refiere el escrito policial, la mujer estaba retornando a su domicilio a bordo de su vehículo cuando visualizó a su expareja a unos 300 metros de su casa, incumpliendo el Oficio N° 2963 del 9 de enero de 2024, dictado por el entonces juez de paz de la Recoleta, Víctor Rodríguez.

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Igualmente, la denunciante subrayó que su expareja se encuentra actualmente en juicio por la causa caratulada como “A.E.C.A. s/ violencia familiar”, en la cual le asiste el abogado Juan Villalba como defensor. El expediente está a cargo del Tribunal de Sentencia, presidido por Rossana Maldonado e integrado por Juan Ortiz y Manuel Aguirre.

El hombre de 31 años, procesado por presunta agresión contra la joven de 28 años, cuenta con prohibiciones varias desde el pasado 10 de marzo de 2025, cuando por AI N° 64 se revocó su arresto domiciliario. El caso penal está a cargo de la fiscala Fátima Villasboa, de la Unidad Especializada de Lucha contra la Violencia Familiar y de Género.

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Fue víctima de violencia familiar en un año de relación sentimental

De acuerdo con lo que consta en las resoluciones del proceso penal contra A.E.C.A., él y S.D.A.V. mantuvieron una relación sentimental que duró alrededor de un año. Ambos convivieron por aproximadamente cinco meses en el domicilio del encausado, ubicado en el barrio San Pablo.

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Según los datos, a lo largo del año en que la pareja estuvo junta se registraron hechos de violencia física principalmente. Es así como en el año 2023 la mujer realizó una denuncia ante la comisaría jurisdiccional, sin embargo, no tuvo repercusiones porque “no hubo sangre”.

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En diciembre de ese mismo año, la mujer había quedado con el ojo inflamado y con moretones, como consecuencia de los golpes que habría sufrido de parte de su entonces pareja. Otro episodio se repitió, pero con mayor gravedad en enero del 2024.

Tras este último episodio, la mujer había acudido a una amiga para pedirle ayuda y consejo de cómo actuar y, ella la que alertó tanto a allegados de la víctima y a la Policía, a través del Sistema de Emergencia 911. En esa oportunidad los agentes procedieron a la detención del hombre y a la contención de la víctima.

El caso pasó a instancia del Ministerio Público y el señalado como agresor cumplió inicialmente prisión preventiva entre el 8 de enero y el 8 de agosto de 2024, fecha en la que se dictó su arresto domiciliario, medida que el 10 de marzo de 2025 fue reemplazada por prohibiciones de cambiar de domicilio y de comunicarse y acercarse a la víctima por cualquier medio.

Aquello, hasta la denuncia radicada por la víctima este martes último en una comisaría de Capiatá, donde además dijo sentir miedo a que el hombre pueda llegar a vengarse, además de temer por su vida y la de su familiar.