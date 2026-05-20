Juan León Mallorquín declara de interés distrital concierto católico “Cielo Abierto”

La decisión fue adoptada en sesión ordinaria a partir de una minuta presentada por el concejal Julián Muntwyler, la cual contó con el apoyo unánime de los ediles, quienes destacaron la importancia de iniciativas que promuevan el desarrollo social, cultural y espiritual de la comunidad.

El evento es organizado por la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, con autorización de la Diócesis de Ciudad del Este, y forma parte de la misión internacional “Cielo Abierto”, una propuesta evangelizadora nacida en México hace 16 años que recorre distintos países de América con conciertos centrados en la adoración eucarística.

Según los organizadores, el encuentro busca reunir a miles de fieles en una jornada de oración, música y adoración al Santísimo Sacramento. Paraguay contará este año con una única presentación, tras una gira por Argentina.

El programa incluirá presentaciones musicales de artistas internacionales como la colombiana Ana Bolívar, el dominicano Joel Antigua, y los mexicanos Pedro González y Cristal Domínguez, además del dúo paraguayo Ítala y Juanjo.

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El presidente del Consejo Pastoral de la parroquia local, Edgar Florentín, explicó que la actividad no será solo musical, sino que tendrá como eje central la adoración eucarística, que será presidida por el obispo de Ciudad del Este, monseñor Pedro Collar.

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Aunque el acceso es gratuito, los organizadores informaron que se solicitarán tickets por cuestiones de organización y seguridad, los cuales podrán retirarse en parroquias de la diócesis o el mismo día del evento en el estadio.