“Cielo Abierto” llegará por primera vez a Alto Paraná con un concierto católico gratuito

La actividad, organizada por la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús con autorización de la Diócesis de Ciudad del Este, busca reunir a miles de fieles en una jornada de oración, música y adoración al Santísimo Sacramento.

“Cielo Abierto” es una misión evangelizadora nacida hace 16 años en México que recorre distintos países de América con conciertos centrados en la adoración eucarística. Según sus organizadores, ya se han realizado más de 280 encuentros en el continente.

El presidente del Consejo Pastoral de la parroquia de Juan León Mallorquín, Edgar Florentín, explicó que Paraguay tendrá una única presentación este año y será en Juan León Mallorquín, tras una gira por Argentina.

“El acceso es totalmente gratuito. La organización internacional cubre toda la logística y a nosotros nos corresponde la difusión y el apoyo con servidores”, indicó.

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Añadió que el evento no consistirá únicamente en presentaciones musicales, sino que tendrá como centro principal la adoración al Santísimo Sacramento.

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“Después de una parte artística, el obispo de Ciudad del Este, monseñor Pedro Collar, expondrá la Eucaristía y se desarrollará la adoración con el acompañamiento de los músicos y los fieles presentes”, señaló.

Entre los artistas invitados figuran la cantante colombiana Ana Bolívar, el dominicano Joel Antigua, el dúo paraguayo Ítala y Juanjo, además de Pedro González y Cristal Domínguez, directivos de la misión “Cielo Abierto”, provenientes de México.

Los organizadores esperan la participación de fieles de distintos puntos del Alto Paraná y departamentos vecinos.

Habrá cinco noches de adoración previas al concierto católico

Como preparación al gran encuentro, desde el lunes 18 hasta el viernes 22 de mayo se realizarán cinco noches de adoración en parroquias de la diócesis: Ciudad del Este (Km 11, Parroquia Cristo Rey), Juan E. O’Leary (Parroquia San Antonio de Padua), Santa Rita (Parroquia Santa Rita), Yguazú (Parroquia San José Obrero) y Presidente Franco (Sagrados Corazones de Jesús y María).

Aunque el acceso será gratuito, los organizadores solicitarán tickets por cuestiones organizativas y de seguridad. Los mismos podrán retirarse en las parroquias de Alto Paraná o directamente el día del evento en el estadio.