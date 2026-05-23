ABC en el Este
23 de mayo de 2026 a la - 15:29

Roban dinero durante violento asalto domiciliario en Yguazú

Hombres conversan en la naturaleza; uno con camisa camuflada y otro en abrigo verde, rodeados de vehículos todoterreno.
Asalto domiciliario en Yguazú.Gentileza

Un colono de origen japonés fue sorprendido por una dupla de asaltantes en su propia vivienda. El robo ocurrió anoche en la colonia Yguazú, en Alto Paraná.

Por ABC Color

El asalto domiciliario ocurrió entre las 20:00 y las 22:00, a metros de la ruta PY02. Resultó víctima Tetsuo Iida, de nacionalidad japonesa, de 56 años de edad.

La víctima denunció el robo recién esta mañana, a las 09:00. Relató que tres personas con tapabocas y armas de fuego llegaron a pie hasta su domicilio y lo amenazaron de muerte, exigiéndole dinero en efectivo.

Los ladrones rebuscaron toda la casa, despojándolo de 1.200 dólares (unos G. 7.400.000) y 3.000.000 de guaraníes. Igualmente, también se llevaron el DVR del circuito cerrado.

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La Policía está en busca de videos de las inmediaciones para rastrear la llegada y la huida de los asaltantes.

igualmente se infrmó al Ministerio Público para la investigación correspondiente.