Roban dinero durante violento asalto domiciliario en Yguazú

El asalto domiciliario ocurrió entre las 20:00 y las 22:00, a metros de la ruta PY02. Resultó víctima Tetsuo Iida, de nacionalidad japonesa, de 56 años de edad.

La víctima denunció el robo recién esta mañana, a las 09:00. Relató que tres personas con tapabocas y armas de fuego llegaron a pie hasta su domicilio y lo amenazaron de muerte, exigiéndole dinero en efectivo.

Los ladrones rebuscaron toda la casa, despojándolo de 1.200 dólares (unos G. 7.400.000) y 3.000.000 de guaraníes. Igualmente, también se llevaron el DVR del circuito cerrado.

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La Policía está en busca de videos de las inmediaciones para rastrear la llegada y la huida de los asaltantes.

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igualmente se infrmó al Ministerio Público para la investigación correspondiente.