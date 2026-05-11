Inseguridad: “No defiendan su moto con su vida”, pide ministro

Tras el anuncio de cambios integrales en la Penitenciaría de Tacumbú, el titular del Ministerio del Interior habló sobre la inseguridad a nivel país. Aseguró que uno de los principales problemas actuales es la alta cantidad de delincuentes reincidentes y agregó que una de las causas es el alto número de procesados beneficiados con prisión domiciliaria.

“Hay más de 7.900 personas que tienen prisión domiciliaria. No hago juicio de valor, es una decisión de jueces y fiscales”, consideró Enrique Riera. No obstante, hizo énfasis en la necesidad de fortalecer el uso de tobilleras electrónicas como alternativa al encierro tradicional, especialmente en casos de violencia doméstica.

Lea más: ¿Por qué no se logra acabar con el EPP? “La lucha hay que llevarla con mucha paciencia”

“Las tobilleras permiten que la Policía pueda monitorear las 24 horas y proteger a las víctimas y sus familias. Hay que decir que hoy las prohibiciones de acercamiento de 300 metros son casi ilusorias”, admitió el ministro, cuestionando la efectividad de algunas medidas judiciales actuales.

No arriesguen su vida, exhorta Riera

En paralelo, el titular de Interior habló de los proyectos en materia de control tecnológico de la delincuencia. Indicó que se trabaja con empresas de telefonía para que los chips de celulares estén debidamente registrados con nombre y apellido, evitando el uso anónimo. Pidió en ese contexto a los vendedores que no emitan chips sin constatar la pertenencia de las cédulas de identidad.

Lea más: Riera dice que “cuervos” y “carroñeros” quieren aprovecharse de la convalecencia de Cartes

Además, instó a la ciudadanía a ser más cautelosa con sus documentos y a no prestar sus cédulas para hacer gestiones. “No entreguen su cédula de identidad, porque vamos a rastrear las llamadas y controlar la responsabilidad de cada línea”, advirtió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, Riera adelantó un plan para la identificación de motocicletas mediante sistemas de rastreo. Contó que ya están en contacto con los empresarios del rubro para encontrar el mecanismo para ocultar los chips dentro de los rodados.

Relató que en ese contexto recientemente se reunieron con Jorge Samaniego, presidente de la Cámara Industrial Paraguaya de Motocicletas y Automotores (Cipama).

“Él nos explicó con mucha franqueza: ‘¿Ustedes saben por qué la gente se defiende con tanta violencia? Porque una moto le cambia la vida, no a una persona sino a una familia. Es su único medio de transporte’. Por eso es que cuando aparece un infeliz motochorro o alguien que le quiere robar su vehículo le defiende con tanta fuerza, porque todavía le faltan cuotas por pagar y le roban en el medio. Entonces, yo les pido públicamente: hasta que tengamos todo esto, no defiendan su moto ni su celular con su vida. Nosotros les vamos a recuperar la moto, el celular”, declaró.

Lea más: “Ministro inútil y están robando asquerosamente”: senador se lanza contra Riera y Hambre Cero

Insisten en que Brum está con vida

En otro momento, el ministro también habló del secuestro de Almir Brum y nuevamente sostuvo que existen “fuertes indicios de que está con vida” y que el caso se maneja bajo operaciones en curso. Señaló además que el Gobierno mantiene contacto con familiares y que la prioridad es lograr su rescate sano y salvo.

“Tenemos suficientes razones para creer que está vivo. Y el motivo del secuestro sería más económico que político”, planteó ante los medios.

Además, dirigió un breve mensaje a la familia de todos los secuestrados: “No los vamos a olvidar, son cuatro y son prioridad ‘uno’”, enfatizó.