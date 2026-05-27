Tiernos rescates: gatitos atrapados movilizan a bomberos en Ciudad del Este

La primera intervención se registró en el barrio Boquerón, donde voluntarios del Cuerpo de Bomberos K7 acudieron tras recibir una llamada a través de la Central de Alarmas 132, a las 22:00 del viernes. La propietaria de la vivienda ubicada en el barrio Boquerón de esta capital departamental alertó que su gatito, de aproximadamente un mes de vida, quedó atrapado en el ducto de un desagüe.

Héctor Olmedo, vicecomandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios K7, relató que al llegar inspeccionaron cuidadosamente el lugar hasta identificar el punto exacto donde se encontraba el animal. Con autorización de la dueña, los bomberos rompieron parte del piso para poder rescatarlo.

“El gatito estaba un poco mojado, pero logramos rescatarlo en buen estado tras aproximadamente 30 minutos de trabajo. Semanalmente, recibimos entre dos y tres llamadas similares”, explicó Olmedo.

“Juramos salvar vidas”

El segundo rescate ocurrió en el kilómetro 7, barrio Mburucuyá de esta capital departamental, donde otro pequeño felino quedó atrapado dentro de una pared de madera tras ingresar por un pequeño agujero. Los dueños intentaron extraerlo de distintas maneras e incluso buscaron recomendaciones mediante inteligencia artificial, pero al no lograr sacarlo solicitaron ayuda a los bomberos.

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En este caso, los voluntarios tuvieron que desarmar parte de la pared de madera para liberar al animal. El capitán mayor William Ríos, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios K126, dijo que este tipo de intervenciones son frecuentes.

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“Siempre nos llaman para rescates de gatitos. Ese día salvamos a un gatito y al día siguiente rescatamos personas atrapadas en un grave accidente automovilístico; para nosotros no hay diferencia, juramos para salvar vidas”, expresó.