Video: el emotivo rescate de Pepper, el gato que sobrevivió al incendio en el microcentro

Mientras las llamas eran combatidas y el humo invadía el perímetro del edificio Ahorros Paraguayos y cientos de personas evacuaban la zona, un joven llegó desesperado al lugar por su gato Pepper, de cuatro años, que seguía atrapado en su departamento.

El dueño del gato relató se encontraba en su lugar de trabajo cuando recibió la llamada de sus familiares y vio las primeras imágenes del incendio en las noticias. “Lo primero que pensé fue que quería venir a verle a mi gato”, relató.

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El joven, mientras sostenía en sus brazos al pequeño Pepper, relató que su mascota estaba asustada por todo lo que tuvo que pasar.

El rescate de Pepper a siete pisos de altura

Pepper se encontraba en el séptimo piso del edificio. Ante la imposibilidad de ingresar por cuenta propia, el joven tomó la decisión de entregar sus llaves de su vivienda a uno de los bomberos voluntarios y le pidió que rescatara a Pepper.

Minutos después, el voluntario descendió del edificio con el gato en brazos.

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Final feliz para otras mascotas

Pepper no fue el único animal rescatado durante el siniestro. Las cámaras de ABC también registraron el momento en que un perro de raza tipo caniche, de color blanco, fue sacado del edificio por los bomberos. La mascota fue entregada a su dueña, quien aguardaba con angustia en las cercanías del cordón de seguridad.

Cabe recordar que el edificio Ahorros Paraguayos alberga a unas 300 personas habitualmente, entre oficinas y viviendas particulares.

El incendio, que se originó alrededor del mediodía, obligó a una movilización de varias compañías de bomberos. Unas 40 personas tuvieron que ser asistidas por paramédicos tras presentar malestares por la inhalación de humo, y un grupo de alumnos de una escuela aledaña fue evacuado de urgencia hasta la iglesia de La Encarnación por precaución.

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Tras varias horas de labor intensa, el fuego fue sofocado y los bomberos procedieron a las tareas de enfriamiento.