Tirzepatida de contrabando a Brasil: incautan 365 dosis ocultas en tanque de combustible

Según datos, en el vehículo viajaban un brasileño de 54 años y su esposa de 53 años, quienes despertaron sospechas luego de que detectaron en la estructura de la camioneta.

Ante la situación, los policías realizaron una inspección y descubrieron los medicamentos escondidos en un compartimiento del tanque de combustible.

La pareja declaró que las dosis de tirzepatida fueron cargadas en Paraguay y tenían como destino final la ciudad de Ribeirão Preto, en el estado de São Paulo.

Contrabando sin freno

El contrabando de este medicamento es una preocupación constante para las autoridades brasileñas. Todos los días son decomisadas cientos de ampollas que ingresan al país vecino sin ningún control sanitario y sin respetar la cadena de frío para preservar las propiedades del producto.

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De acuerdo con datos de la Receita Federal de Foz de Iguazú, en los primeros meses de este año ya fueron incautadas unas 64.000 unidades de tirzepatida, cifra que supera ampliamente las 8.000 decomisadas durante todo el 2025.

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Un estudio realizado en Brasil estima que el contrabando de estos medicamentos habría generado cerca de 2 billones de reales solo en lo que va del año.

En diferentes operativos, las dosis fueron encontradas adheridas al cuerpo de pasajeros, ocultas dentro de potes de dulce, en ductos de aire de vehículos, entre motores y hasta dentro de tanques de combustible.