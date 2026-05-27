¿Qué pasa si me descubren cruzando la frontera con tirzepatida? ¿Existe una forma legal de llevarla a otro país?

La fiebre por los medicamentos adelgazantes moviliza tanto a grupos criminales como a particulares en la Triple Frontera. Los robos, las falsificaciones y el contrabando se encuentran en auge. Todos los días se incautan miles de dosis y se detiene a varias personas.

Las personas detenidas en Brasil con estos medicamentos se exponen a dos tipos de procesos: contrabando e importación ilegal de medicamentos.

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En el caso de contrabando, la pena prevista es de dos a cinco años de prisión, mientras que para la importación ilegal de medicamentos la condena entre 10 hasta 15 años de prisión.

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Flavio Bernardino de Carvalho, auditor-fiscal de la Receita Federal de Foz de Iguazú, explicó que la aplicación de uno u otro delito depende de las investigaciones y del contexto de la detención. Los procesos, en estos casos, quedan a cargo de la Policía Federal.

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“Existen los dos tipos en la legislación penal brasileña. No puedo decir cuál se aplica mejor en cada caso, pero la persona que esté transportando está sujeta a castigos que pueden ser por delito de contrabando o por importación de medicamento prohibido”, expresó.

Igualmente señaló que las empresas y transportistas, además de la responsabilidad penal, deben responder por sanciones tributarias que consisten principalmente en multas.

¿Hay forma legal de llevar tirzepatida a Brasil?

Debido a la gran demanda del medicamento en Brasil, muchas empresas y personas cruzan de manera irregular con los productos, debido a que no existe una forma legal de introducirlos al país.

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Carvalho explicó que, en cuanto a los medicamentos a base de tirzepatida, todas las marcas paraguayas están prohibidas en Brasil, es decir, no existe una forma legal de introducirlas al territorio brasileño.

“Son productos de importación prohibida en Brasil. Todos estos adelgazantes fabricados en Paraguay tienen importación prohibida”, resaltó.

En Brasil, la importación de estos medicamentos solo fue autorizada a una empresa, pero exclusivamente para productos de una marca de los Estados Unidos.