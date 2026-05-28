Sobrevuelo de drones clandestinos motivó requisa preventiva en cárcel de Minga Guazú

Según el reporte del Ministerio de Justicia, tras detectarse la presencia de los drones en el área correspondiente al módulo 7, se activó el protocolo y se procedió a intervenir preventivamente el sector para descartar posibles riesgos.

El Ministerio de Justicia informó que la requisa se desarrolló bajo estrictos protocolos de seguridad y que, durante el procedimiento, no fueron hallados objetos irregulares ni elementos prohibidos dentro del pabellón intervenido.

La cartera estatal mencionó además que continuará fortaleciendo las acciones de control y prevención dentro del establecimiento penitenciario de Minga Guazú.

Horas antes del sobrevuelo de los drones, durante tareas de limpieza en el sector de la planta de tratamiento de residuos del penal, agentes penitenciarios hallaron una botella que contenía en su interior 64,27 gramos de marihuana y 23,02 gramos de cocaína.

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Peligrosos delincuentes recluidos

El operativo se da en un contexto de alta tensión dentro del penal de máxima seguridad de Minga Guazú, luego de que la semana pasada trascendiera un presunto intento de atentado contra Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, considerado supuesto líder narco y procesado en el caso A Ultranza Py.

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De acuerdo con reportes oficiales, un grupo de siete reclusos vinculados al Primer Comando da Capital (PCC) habría intentado acceder a la celda de Insfrán con intenciones de atentar contra su vida. El plan, sin embargo, no pudo concretarse debido a que el interno se encontraba participando de una audiencia telemática.

Desde la habilitación del penal de máxima seguridad de Minga Guazú, distintos hechos han generado cuestionamientos sobre el funcionamiento del establecimiento, donde incluso se registraron fugas y situaciones de inseguridad similares a las de penitenciarías convencionales.