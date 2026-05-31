Candidato a concejal recibe el 20% de las ganancias de carteles instalados sobre la Ruta PY02, según acuerdo notarial

El 7 de junio de 2021 se firmó el acuerdo entre el MOPC y la empresa Fast Print para la revitalización y reestructuración de los espacios de dominio del MOPC desde el inicio de la Ruta PY02 (entrada al país por el Puente de la Amistad) hasta el kilómetro 4 de Ciudad del Este. El convenio fue suscrito por el entonces ministro del MOPC, Arnoldo Wiens Durksen, y por Ceferino Antonio Díaz, propietario y representante de la empresa Fast Print.

El objetivo del convenio fue la instalación de paneles LED, carteles estáticos tipo gigantografía y refugios peatonales localizados estratégicamente para la difusión y promoción de los atractivos turísticos del país y de los principales comercios, previa autorización de la Dirección de Obras Públicas.

Además, contemplaba la iluminación, colocación de mástiles con banderas y el mejoramiento ornamental de espacios públicos, como plazas y otros sitios, según lo establecido en el citado convenio.

Antes de que este convenio fuera firmado, el dueño de la empresa, un ciudadano chileno y un operador político firmaron un acuerdo privado para repartirse las ganancias resultantes del convenio. Esto confirmaría que, para acceder al acuerdo, debieron ceder parte de sus utilidades al operador político que habría influenciado para lograr la adjudicación a favor de la firma.

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Según una copia del acuerdo firmado el 11 de mayo de 2021 ante el escribano Enrique Walter Mayeregger Bobadilla, entre Ceferino Antonio Díaz, en calidad de propietario y representante legal de Fast Print; el operador político Francisco Aristide Clerch Almada (ANR-Abdista); y José Armando Fuentes Sepúlveda, de nacionalidad chilena, se estableció la división de las utilidades generadas por el convenio suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la empresa Fast Print.

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Según el documento, el 40% de las ganancias corresponderá a la firma Fast Print, propiedad de Ceferino Antonio Díaz; otro 40% a José Armando Fuentes Sepúlveda; y el 20% restante a Francisco Clerch Almada. En el documento no se aclara en qué carácter este último fue beneficiado con las ganancas.

De acuerdo con lo estipulado, el acuerdo privado tendrá la misma vigencia que el convenio suscrito entre el MOPC y la empresa Fast Print, es decir, diez años.

¿Quién es Francisco Aristides Clerch Almada?

Francisco Aristides Clerch Almada es un abogado y operador político de Ciudad del Este. Fue nombrado asesor jurídico departamental del MOPC durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. Actualmente es precandidato de la ANR a la concejalía de Ciudad del Este por el movimiento abdista.

Tras el escándalo desatado luego de que el viernes último aparecieran imágenes racistas en las pantallas LED ubicadas a metros del Puente de la Amistad, Clerch incluso se pronunció al respecto. Afirmó que una ofensa de esta naturaleza no representa el sentir de comunidades enteras, sino la irresponsabilidad de actores particulares que buscan sembrar discordia donde debe haber cooperación.

Igualmente, pidió llegar hasta el fondo para identificar de manera rigurosa a los responsables materiales e intelectuales de la difusión de las imágenes.

“Que se apliquen las sanciones legales correspondientes a quienes atenten contra los símbolos y la armonía nacional. Mantengamos la firmeza sin perder la cordura, demostrando que la soberanía paraguaya está respaldada por el derecho, la razón y el orgullo de su pueblo”, afirmó.

Sin embargo, en ningún momento mencionó el acuerdo con el MOPC ni exigió alguna explicación a la empresa Fast Print, responsable de la explotación de los espacios y de la cual, según el documento, percibe el 20% de las ganancias.