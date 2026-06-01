Policías en la mira por asesinato de un vendedor de combustible en Itakyry

El asesinato ocurrió el martes 28 de abril, aproximadamente a las 13:00, en un camino rural de la colonia Santa Lucía, a unos 3.500 metros del casco urbano del distrito de Itakyry. Resultó víctima Jorge Mancuello Cardozo (38), quien se encontraba al mando de un camión Mitsubishi de color blanco cuando fue atacado a tiros.

Conforme la Fiscalía avanzaba con las investigaciones, varias fuentes informaron que, horas antes del crimen, la víctima habría sido abordada por los uniformados por razones desconocidas. Lo llamativo es que, cuando ocurrió el crimen, ningún grupo policial reportó haber estado en la zona ni haber abordado al ahora asesinado.

Para confirmar el supuesto abordaje policial, el fiscal Godoy solicitó la nómina de agentes que estaban trabajando en la zona. Igualmente, requirió a la Dirección de Informática de la Policía Nacional que informe si se realizaron consultas relacionadas con la víctima el día del crimen.

En caso de que los datos de la víctima hayan sido consultados en los registros policiales, se podría identificar al usuario que realizó dicha búsqueda y así avanzar sobre un posible nexo entre el abordaje policial y el crimen ocurrido horas después.El fiscal Godoy señaló que se encuentran esperando los informes para avanzar en la investigación y realizar otras diligencias que permitan esclarecer el crimen.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Antecedentes del crimen

Jorge Mancuello Cardozo transportaba varios bidones cargados con combustible cuando fue interceptado por un hombre que se desplazaba en una motocicleta Star, modelo NT, de color rojo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De acuerdo con testigos, el autor del asesinato se acercó a la víctima y efectuó tres disparos, de los cuales uno le impactó a la altura de la cabeza. Tras el ataque, el hombre abrió la puerta del vehículo y cayó muerto a un costado del camión.

Brutal crimen entre jóvenes tendría vínculos con el tráfico de drogas en Guarambaré

Llamativamente, el asesino no se llevó el dinero de la víctima, pero su teléfono celular desapareció, por lo que se presume que fue llevado para evitar que se conozcan las últimas comunicaciones que mantuvo.Agentes del Puesto Policial Nº 10, personal del Departamento de Investigaciones de la Regional de San Alberto y peritos de Criminalística realizaron la recolección de evidencias el día del crimen.