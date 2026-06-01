Premio mayor para su cuñada: polémica en cierre de campaña del precandidato del Clan ZI

La beneficiaria fue identificada como Teresa López de Álvarez, quien se llevó un televisor plasma de 75 pulgadas, uno de los tres premios de mayor valor entregados durante la actividad política.

Además de los sorteos, cuyo proceso no se vio en la transmisión, también generó cuestionamientos la modalidad utilizada para definir a los ganadores de los principales premios.

La dinámica fue planteada en el momento por el propio precandidato, quien solicitó a la diputada Rocío Abed que hiciera una pregunta al público. La consulta consistió en adivinar cuántos años llevaba casado, un dato que, según reclamaron los sus seguidores, difícilmente podría ser conocido por personas ajenas a su entorno familiar o más cercano.

Tras la pregunta, la persona que respondió correctamente fue Teresa López de Álvarez, cuñada del precandidato. Otro aspecto que llamó la atención fue que simuló durante no conocer a la ganadora, al consultarle durante la transmisión: “¿Usted es Teresa López?”, a lo que la mujer respondió “Yo soy Tereza López”.

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Las imágenes del momento rápidamente se viralizaron y generaron numerosas reacciones en redes sociales. Entre los comentarios, Angélica Garrido de Enríquez escribió: “Es decir, lo mejor será para la familia; seguro ya se dieron cuenta del mensaje”.

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Por su parte, Marcos Ruiz Díaz García escribió: “Le regalan una tele para sortear y la lleva a su casa, y promete administrar bien los recursos de la ciudad. Saquen sus conclusiones, señores”.

En tanto, Raúl López Ramírez ironizó: “Próximo sorteo, cargos en Itaipú. El sorteo va a ser muy transparente también”.

Gastos de campaña

Según registros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Magno Álvarez declaró gastos de campaña por G. 650 millones en el marco de su precandidatura.

Durante el evento realizado el domingo pasado, los premios fueron tres televisores de 75 pulgadas, cinco televisores de 50 pulgadas, cinco parrillas, diez conservadoras, 15 pelotas, 20 camisetas, dos sofás, diez cuchillos, tres delantales, diez termos, dos paquetes de figuritas del Mundial, 40 vasos térmicos y 40 hoppies.

Hasta el momento, el precandidato no emitió una explicación sobre las críticas generadas por el resultado del sorteo. Asimismo, no respondió a las consultas de este medio para conocer su postura sobre el caso.