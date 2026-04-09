Fugas del “clan Zacarias” en Ciudad del Este aumenta fisura en HC

El precandidato a concejal Osvaldo Sánchez, anunció su salida del equipo del intendentable Magno Álvarez del clan Zacarías y aterrizó en carpas del candidato Rigoberto Chamorro, quien pertenece al equipo del gobernador César “Landy” Torres.

Sánchez es presidente de Seccional Colorada N° 16 de Ciudad del Este y anteriormente apoyaba al clan Zacarias, integrado por el titular de Itaipú Justo Zacarías; el senador Javier Zacarías y la diputada Rocío Abed, sin embargo, abandonó el grupo y acusó de “traicionero” Javier Zacarías.

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Osvaldo Sánchez denunció que el senador maneja a su antojo y de acuerdo a sus intereses partidarios la Fundación Tesãi, centro asistencial financiado por la Itaipú Binacional, cuyo director es su hermano Justo Zacarías.

De esta manera el cartismo dentro del “clan Zacarías” se debilita a escasos dos meses de las internas coloradas y el grupo liderado por el gobernador Torres va ganado adeptos.

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No consiguió prebendas

Mientras que, desde el sector zacariístas argumentan que la salida del seccionalero Osvaldo Sánchez se debe a que no cedieron a las prebendas exigidas y eso motivó su enojo.

El intendentable Magno Álvarez incluso emitió un comunicado en donde aseguraba tener autonomía en su proyecto y que “nadie va a condicionar su candidatura”.

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Indicó además que su movimiento político “no va a ceder ante ningún tipo de extorsión o chantaje” y que ”ningún candidato a concejal iba a decidir por él”.