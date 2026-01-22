HC usa Mburuvicha Róga de PC y presenta a dos precandidatos a la intendencia de Ciudad del Este

Con evidente división interna, Honor Colorado presentó a dos precandidatos a la intendencia de Ciudad del Este. Por un lado, Rigoberto Chamorro, quien cuenta con el respaldo del gobernador de Alto Paraná, César Torres, y por el otro, Magno Álvarez, respaldado por el clan Zacarías, cuyo miembro es el director de Itaipú, Justo Zacarías Irún.

Los datos indican que el gobernador local, César Torres, y un sector importante del Partido Colorado prefirieron desmarcarse de los Zacarías, quienes incluso son sindicados como “espantavotos”.

Rigoberto Chamorro es un empresario de la zona, dueño de supermercados, playa de autos y una fábrica de pastas. Es actual concejal suplente del partido Yo Creo, pero desde hace más de un año se presenta como candidato independiente dentro del Partido Colorado.

En los últimos meses comenzó a acercarse al gobernador y finalmente sellaron la alianza.

“Hoy oficializo mi candidatura a intendente de Ciudad del Este por el movimiento Honor Colorado, acompañado por un gran equipo político. Asumo este desafío con humildad y determinación. Vamos a recorrer cada barrio y a construir juntos la Ciudad del Este que merecemos”, afirmó Chamorro en sus redes sociales.

Por otro lado, Álvarez fue cónsul en Puerto Iguazú, Argentina, durante la presidencia de Mario Abdo Benítez. Había incursionado en la arena política tras desempeñarse como comunicador en medios locales de Ciudad del Este. Actualmente está apadrinado por los Zacarías como precandidato y no se descarta que miembros del clan pasen a formar parte de su lista de concejales.

“Con la ayuda de Dios, vamos a ser el próximo candidato a intendente de Ciudad del Este, del Partido Colorado, porque tenemos cercanía con la gente, con la dirigencia, con cada familia que anhela un mejor futuro para sus hijos. Nuestra fuerza está en el pueblo, en la gestión y el trabajo incansable, en nuestras raíces y valores como hijo agradecido de nuestra querida ciudad”, expresó Magno Álvarez.

Las presentaciones de ambos precandidatos se realizaron en Mburuvicha Róga y contaron con la presencia del vicepresidente de la República, Pedro Alliana. No obstante, se utilizaron dependencias distintas y las imágenes de los dos candidatos fueron difundidas por separado.