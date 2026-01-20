Fiscalía investiga presunto ataque con explosivo en Canindeyú

El Ministerio Público investiga un presunto ataque con artefacto explosivo ocurrido en el interior de un establecimiento rural de la localidad de Yasy Kañy, departamento de Canindeyú.

El agente fiscal Carlos Giandinotto se constituyó en el lugar tras registrarse una explosión el lunes, que, según datos preliminares, se produjo a pocos centímetros del vehículo usado por el administrador de la estancia.

Lea más: Así fue el violento asalto con explosivos en Katueté

En el marco de la investigación, el fiscal interviniente volvió a presentarse en el sitio para realizar una inspección detallada y esclarecer los hechos.

Durante el procedimiento se constató la existencia de un camino terraplenado, de aproximadamente 15 metros de ancho, cuyo eje central presentaba un cráter de cerca de 1,40 metros de diámetro y una profundidad aproximada de 50 centímetros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Estas características serían compatibles, en apariencia, con la detonación de un artefacto explosivo colocado en ese punto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Indicios levantados

En la inspección se identificaron fragmentos dispersos de aluminio y otros materiales metálicos en las inmediaciones y entre la tierra removida. También se observó una sustancia de aspecto pulverulento, de color negro y grisáceo, presumiblemente residuo de material pirotécnico o explosivo.

Lea más: Hasta un coche bomba: Policía identifica a cabecillas de ataque a convoy de Prosegur

Todos los indicios fueron levantados conforme al protocolo y enviados para su posterior análisis.

El procedimiento fue acompañado por agentes del Departamento de Investigación y Criminalística, así como por el jefe de Prevención y Antisecuestro.

La Fiscalía continúa con las diligencias para determinar el tipo de artefacto utilizado, las circunstancias del hecho y la eventual identificación de los responsables.