A raíz de imputaciones, Comuna de CDE corta inversiones en el Hospital Regional y redirecciona fondos a dispensarios médicos

A raíz de esta decisión, quedaron sin efecto iniciativas previstas para el principal centro asistencial del Alto Paraná como la construcción de un albergue para familiares de pacientes y la refacción de una cocina.

El anuncio fue realizado por el intendente Daniel Pereira Mujica, quien informó que la comuna invertirá G. 6.000 millones en la construcción, refacción y equipamiento de dispensarios médicos distribuidos en distintos puntos de la ciudad.

La primera etapa del nuevo plan contempla la construcción de un dispensario en el Mercado de Abasto y mejoras en los dispensarios de Villa 23 de Octubre, María Auxiliadora, San Blas, Km 10 Acaray, Atanasio Riera, San José de Villa Fanny, Virgen del Carmen, San Rafael y el centro ubicado frente a la Universidad Nacional del Este (UNE). Este último será transformado en un Centro de Rehabilitación Geriátrica y de Fisioterapia Cardiopulmonar. Asimismo, para el próximo año, proyectan completar la modernización de los 24 dispensarios.

Durante los últimos años, los recursos provenientes del cobro de dársenas de la Terminal de Ómnibus eran transferidos al Consejo Local de Salud para financiar mejoras en el Hospital Regional de Ciudad del Este. De acuerdo con datos proporcionados por la administración municipal, mediante ese mecanismo se realizaron inversiones de unos G. 12.000 millones en el Hospital Regional.

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Cuestionan imputaciones

Las autoridades municipales sostienen que las imputaciones contra funcionarios, integrantes del Consejo Local de Salud y ciudadanos vinculados a proyectos sanitarios generaron un escenario que desalienta la participación de profesionales, empresarios y organizaciones civiles.

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Asimismo, señalaron que en la causa no fueron incluidos el entonces director del Hospital Regional, Federico Schrodel, ni Ana Borba, quien se desempeñaba como síndica del Consejo Local de Salud, ambos vinculados al mismo sector político del Gobierno Nacional.

Según la administración municipal, esta situación genera dudas sobre la objetividad de las investigaciones y constituye uno de los principales motivos para abandonar el esquema de financiamiento utilizado hasta ahora.