Condenan a 20 años de prisión a “Teletubbie”, líder de una banda dedicada a asaltar transportadoras

Según la investigación fiscal, el ahora condenado lideraba una estructura criminal dedicada a perpetrar asaltos contra transportadoras de mercaderías en el departamento de Alto Paraná.

La condena por los hechos punibles de robo agravado, transgresión a la Ley de Armas y tenencia de sustancias estupefacientes, fue obtenida por el fiscal Gabriel Segovia Villasanti durante un juicio oral y público desarrollado en el Poder Judicial de Ciudad del Este. Durante las audiencias, el representante del Ministerio Público presentó numerosas pruebas documentales, periciales y testimoniales que permitieron demostrar tanto la existencia de los hechos como la responsabilidad penal del acusado.

El Tribunal de Sentencia, integrado por los magistrados Óscar Gabriel Genez, Evangelina Villalba y Lourdes Morínigo, valoró los elementos incorporados al proceso y resolvió imponer la sanción de 20 años de cárcel.

Los antecedentes señalan que el 11 de noviembre de 2022, alrededor de las 19:45, Oviedo Caballero y otros integrantes de su grupo criminal interceptaron una camioneta Hyundai H1 que transportaba cajas de teléfonos celulares de alta gama. El asalto ocurrió sobre la calle Carlos Antonio López, en el barrio Juan E. O’Leary de Ciudad del Este.

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Durante el atraco, los delincuentes intimidaron con armas de fuego al conductor, identificado como Husan Aid Sleiman, para luego apoderarse del vehículo y de la carga que transportaba. Posteriormente, trasladaron el rodado hasta el barrio Remansito, donde sustrajeron cuatro cajas que contenían teléfonos celulares iPhone de distintos modelos.

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Tras consumar el robo, los autores abandonaron el vehículo, que fue recuperado más tarde por agentes policiales con la puerta trasera abierta y algunas cajas aún en su interior.

La investigación permitió reconstruir la secuencia del asalto mediante el análisis de imágenes de circuito cerrado y otros registros audiovisuales. En las grabaciones se observa a Oviedo Caballero portando una pistola y amenazando al conductor para obligarlo a descender del furgón antes de tomar el control del vehículo.

Las investigaciones posteriores permitieron la identificación del acusado, sobre quien pesó una orden de detención preventiva. Finalmente, el 1 de junio de 2023, una comitiva fiscal-policial allanó una vivienda donde se encontraba oculto.

De acuerdo con los investigadores, al advertir la presencia de las autoridades, el sospechoso intentó resistirse apuntando con un arma de fuego contra los intervinientes, situación que derivó en un forcejeo antes de que fuera reducido y detenido.

Durante el procedimiento fueron incautadas dos armas de fuego: una pistola calibre 9 milímetros, con numeración adulterada y cargador de alta capacidad, y un revólver calibre 38 Special de la marca Taurus. Asimismo, en su poder fueron encontrados 47 gramos de marihuana, sustancia que dio resultado positivo al narcotest.