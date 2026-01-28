ABC en el Este
28 de enero de 2026 - 18:27

Capturan a “Teletubbie”, peligroso asaltante buscado por varios robos

Jhonatan Reinaldo Oviedo Caballero, detenido.
Jhonatan Reinaldo Oviedo Caballero (28), alias “Teletubbie”, con capucha, luego de ser capturado.

CIUDAD DEL ESTE. Agentes del Departamento de Investigaciones del Alto Paraná detuvieron esta tarde a Jhonatan Reinaldo Oviedo Caballero (28), alias Teletubbie, a quien se considera el peligroso líder de una banda de asaltantes. Fue este miércoles en el Km 4, lado Monday, a unos 100 metros de la ruta PY02.

Por ABC Color

El supuesto asaltante, al percatarse de la presencia policial, intentó subirse a su camioneta Kia Sportage, pero fue alcanzado antes. Tras un breve forcejeo, fue reducido y trasladado a la base de los intervinientes.

Según datos, Teletubbie posee tres órdenes de captura por asaltos cometidos entre 2022 y enero de 2026, además de antecedentes por amenaza de hecho punible y robo agravado. De su poder se incautaron de G. 1.000.000, 400 dólares y un celular que destruyó para borrar evidencias.

Según el comisario Pablo Zelaya, jefe de Gabinete de Investigaciones, Oviedo Caballero sería cabecilla de un grupo criminal dedicado a asaltar transportadoras de encomiendas, farmacias y comercios.

Uno de los últimos hechos atribuidos a su banda es un asalto a un supermercado en Fulgencio Yegros, departamento de Caazapá. En esa ocasión, los delincuentes se alzaron con G. 68 millones y 7.000 dólares. También le atribuyen el robo de G. 30 millones en un asalto a repartidores de queso, ocurrido el pasado 17 de enero en el kilómetro 6,5 lado Acaray de Ciudad del Este.

Además, Teletubbie habría encabezado ataques a transportadoras y farmacias para robar medicamentos agonistas del GLP-1, utilizados comúnmente para adelgazar.

Según el jefe policial, la banda que supuestamente lidera estaría conformada por 4 a 5 delincuentes, todos con órdenes de captura.