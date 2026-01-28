Capturan a “Teletubbie”, peligroso asaltante buscado por varios robos

El supuesto asaltante, al percatarse de la presencia policial, intentó subirse a su camioneta Kia Sportage, pero fue alcanzado antes. Tras un breve forcejeo, fue reducido y trasladado a la base de los intervinientes.
Lea más: Asaltaron en Yegros y huyeron a Ciudad del Este
Según datos, Teletubbie posee tres órdenes de captura por asaltos cometidos entre 2022 y enero de 2026, además de antecedentes por amenaza de hecho punible y robo agravado. De su poder se incautaron de G. 1.000.000, 400 dólares y un celular que destruyó para borrar evidencias.
Según el comisario Pablo Zelaya, jefe de Gabinete de Investigaciones, Oviedo Caballero sería cabecilla de un grupo criminal dedicado a asaltar transportadoras de encomiendas, farmacias y comercios.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Uno de los últimos hechos atribuidos a su banda es un asalto a un supermercado en Fulgencio Yegros, departamento de Caazapá. En esa ocasión, los delincuentes se alzaron con G. 68 millones y 7.000 dólares. También le atribuyen el robo de G. 30 millones en un asalto a repartidores de queso, ocurrido el pasado 17 de enero en el kilómetro 6,5 lado Acaray de Ciudad del Este.
Además, Teletubbie habría encabezado ataques a transportadoras y farmacias para robar medicamentos agonistas del GLP-1, utilizados comúnmente para adelgazar.
Lea también: Video: así fue el violento asalto a repartidores en Ciudad del Este
Según el jefe policial, la banda que supuestamente lidera estaría conformada por 4 a 5 delincuentes, todos con órdenes de captura.