Tras la salida de Acuña y el rechazo de Chamorro, Candia asume como concejal en Ciudad del Este

La incorporación fue formalizada mediante la Resolución Nº 304/2026 de la Junta Municipal, por la cual Édgar Alfredo Candia Cáceres, suplente Nº 2 del movimiento Yo Creo, completará el período municipal 2021-2026.

La Junta Municipal tuvo en cuenta la decisión del primer suplente proclamado, Rigoberto Chamorro Duarte, quien comunicó que no asumiría la banca vacante. Conforme al orden de prelación establecido por la Justicia Electoral y las disposiciones del Código Electoral Paraguayo, correspondió entonces la convocatoria de Édgar Candia Cáceres.

Con la incorporación de Édgar Candia, la Junta Municipal de Ciudad del Este queda integrada por seis concejales del movimiento Yo Creo: Edgar Alfredo Candia Cáceres, Valeria Fabiana Romero Escobar, Óscar González Brizuela, Sebastián Martínez Insfrán, Víctor Torales Esquivel y Alison Anisimoff de Agüero, quien actualmente ejerce la presidencia del cuerpo legislativo.

Por su parte, la bancada de la Asociación Nacional Republicana (ANR) cuenta con cinco representantes: Héctor Guerín Morínigo, Richard Alfonso Aguirre, Federico González González, Jaime Méndez Ramírez y Liz Magnolia Pereira Florentín. En tanto, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) está representado por la concejal María Portillo.

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Polémica por la notificación a Chamorro

Durante la sesión, la presidenta de la Junta Municipal, Alison Anisimoff (Yo Creo), se refirió a la polémica surgida tras su decisión de entregar personalmente la notificación a Rigoberto Chamorro para que compareciera este miércoles a prestar juramento y asumir la banca vacante.

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La titular de la Junta dijo que la comunicación era una simple notificación institucional y no una medida judicial. Según indicó, la Junta no podía quedar supeditada a decisiones partidarias.

Anisimoff dijo que mantiene una relación de amistad con Chamorro y aseguró que previamente intentó comunicarse con él para informarle sobre la notificación.

“Si nosotros queremos ejercer una función pública, primeramente tenemos que respetar a las personas para después respetar a la institución y a toda la ciudadanía”, manifestó.