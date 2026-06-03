Rigoberto Chamorro rechaza asumir como concejal y denuncia maniobra política de ZI y Yo Creo

Chamorro recordó que formó parte del movimiento Yo Creo con la esperanza de contribuir a una Ciudad del Este mejor, pero aseguró que con el tiempo quedó decepcionado por la gestión y el rumbo adoptado por ese sector político. Dijo que esa desilusión fue precisamente lo que lo impulsó a lanzar su propia precandidatura a través de la ANR.

“En lo personal, fui parte del movimiento Yo Creo porque soñaba con una Ciudad del Este mejor. Trabajé con ellos, pero la decepción fue muy grande. De esa decepción nació mi precandidatura”, expresó.

Durante una conferencia de prensa, Chamorro anunció que no jurará como concejal municipal suplente del movimiento, ya que es una estrategia de la unión de sus dos adversarios políticos. Por un lado, Yo Creo y, por el otro, la familia Zacarías Irún, que apadrina la candidatura de Magno Álvarez por la otra lista de Honor Colorado.

“Se unieron dos enemigos: el clan ZI y el clan Prieto, para desviar la atención. Irrecurso’i hikuái, faltando cuatro días para las elecciones, sacaron la máscara y demostraron lo que son los dos clanes”, manifestó

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Landy Torres habla de “desesperación política”

Por su parte, el gobernador de Alto Paraná y líder de Honor Colorado en la región, César “Landy” Torres, respaldó la decisión de Chamorro y calificó la convocatoria como una maniobra política motivada por el crecimiento de su candidato.

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Según afirmó, las encuestas posicionan a Chamorro con una ventaja importante para las internas municipales de este domingo.

“Esta estrategia es consecuencia del crecimiento exponencial que está teniendo Rigoberto Chamorro. Todas las encuestas le daban entre 8 y 10 puntos de ventaja, y después de esta acción fácilmente pasa a 15 o 18 puntos”, aseguró.

El gobernador también aseguró que la polémica generada ayer luego de la convocatoria a Rigoberto Chamorro hubo una gran visibilidad para el precandidato.

“En las últimas 12 horas no se habló de otra cosa que de Rigoberto. Hoy la ciudadanía sabe quién es y representa la renovación que Ciudad del Este estaba esperando”, afirmó.

Asimismo, consideró que existió una intención de “embarrar” la imagen del dirigente a pocos días de los comicios y cuestionó la insistencia para que asumiera el cargo de concejal suplente.

Los antecedentes

La controversia surgió luego de que la Junta Municipal de Ciudad del Este convocara oficialmente a Rigoberto Chamorro para prestar juramento e incorporarse como concejal municipal suplente por Yo Creo en una sesión prevista para este miércoles.

La convocatoria se dio tras la renuncia de Daniel Pereira Mujica a la Intendencia Municipal para volver a candidatarse al cargo. Mediante la Resolución N.º 302/2026, la Junta aceptó la dimisión y, posteriormente, por Resolución N.º 303/2026, designó al concejal Pedro Javier Acuña Ferreira como nuevo intendente municipal para completar el período 2021-2026.

La asunción de Acuña generó una vacancia en la Junta Municipal, situación que derivó en la convocatoria de Chamorro, ya que es el suplente número 1 en la lista de Yo Creo.

Sin embargo, el precandidato colorado decidió rechazar la incorporación al cuerpo legislativo municipal.