Asaltantes maniataron a una familia y buscaron dinero producto de una supuesta venta de drogas

El asalto ocurrió entre la medianoche y las 02:15 aproximadamente de este viernes en una vivienda ubicada a unos 1.500 metros de la Ruta PY02, lado sur, en el barrio Loma Piro’y del municipio mallorquino.

Las víctimas fueron una mujer de 52 años, su hijo de 35 años y una adolescente de 15 años. De acuerdo con el informe policial, los delincuentes violentaron una de las puertas de acceso e ingresaron primeramente a la habitación donde se encontraban la mujer y la menor. Ambas fueron reducidas a punta de armas de fuego y maniatadas con cordones.

Posteriormente, los asaltantes forzaron la puerta de la habitación del hijo, a quien también maniataron. Durante aproximadamente dos horas, los bandidos revolvieron todas las dependencias de la vivienda y exigían la entrega de una importante suma de dinero que, según decían, era producto de la comercialización de drogas.

Finalmente, los autores se apoderaron de G. 2 millones en efectivo, aparatos celulares, joyas y un automóvil Toyota Funcargo azul, que se encontraba estacionado en el inmueble. Además, se llevaron tres cámaras instaladas en la casa.

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Las víctimas manifestaron a los intervinientes que los asaltantes actuaron encapuchados y portaban revólveres. Asimismo, señalaron que tenían los pies cubiertos de barro, por lo que presumen que llegaron caminando desde una zona boscosa ubicada detrás de la vivienda.

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Tras recibir la denuncia, agentes de la comisaría local iniciaron un rastrillaje en la zona. Horas después, a las 04:00, el vehículo robado fue encontrado abandonado sobre un camino vecinal del barrio Santo Domingo’i, a unos cinco kilómetros de la Ruta PY02.