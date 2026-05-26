Grupo armado intercepta a empleado de importadora y se lleva millonaria suma en CDE

El asalto ocurrió este martes, a las 8:50 aproximadamente, debajo del paso a desnivel del exkilómetro 5,5, cuando la víctima fue interceptada por cuatro a cinco hombres encapuchados y con chaleco tácticos, quienes se desplazaban en una camioneta de alta gama.

Según datos, Alcides Villalba Giménez (61), se encontraba a bordo de un vehículo Citroën con matrícula AANP 317, empleado de la importadora Vía Brasil, quien salió de la zona céntrica y se dirigía hasta un banco de plaza para realizar el depósito del dinero cuando fue interceptado por los asaltantes.

Villalba fue obligado a entregar el dinero, cuyo monto aún no fue confirmado oficialmente, aunque preliminares manejan que rondaría los 200 mil dólares.

Camioneta fue robada en Asunción

Los autores del atraco se movilizaban en una camioneta Toyota Fortuner, color negro, modelo 2019, con chapa Mercosur AEWV 128, que posteriormente fue abandonada en inmediaciones de la Asociación Japonesa del barrio San José.

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Agentes del Departamento de Automotores informaron que el vehículo había sido denunciado como robado el pasado 21 de abril en Asunción y que en el momento del atraco utilizaba una matrícula falsa.