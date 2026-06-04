Cae “Tule”, presunto autor del asalto con toma de rehén en supermercado de Itakyry

El procedimiento fue realizado a las 07:00 aproximadamente de este jueves en una vivienda situada en la intercepción de las calles General José Eduvigis Díaz y Barbacuá, bajo la dirección del fiscal Fernando Galeano, de la Fiscalía Zonal de Minga Porã.

Durante el operativo fue detenido Willian Fidel Duarte López (26), alias “Tule”, considerado por los investigadores como uno de los involucrados en el atraco. Además, fueron incautadas varias evidencias, entre ellas prendas de vestir camufladas y de estilo militar, chaquetas, guantes, botas, una bandolera, cuatro fundas para pistolas, una cámara de vigilancia tipo foco con tarjeta de memoria, cinco teléfonos celulares y documentos que serán sometidos a pericias.

Los investigadores también identificaron a dos hermanos de apellido Patiño, pero no fueron localizados durante el operativo ejecutado esta mañana.

Atacó a su expareja el domingo pasado

Duarte López ya había sido aprehendido el domingo pasado tras protagonizar un violento episodio en el casco urbano de Itakyry. De acuerdo con la Policía, fue denunciado por presuntamente realizar disparos contra su expareja y la actual pareja de la mujer.

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Ese día, “Tule” al enterarse de que estaba siendo denunciado, llegó hasta la Comisaría 12ª a bordo de una motocicleta y quiso volver atacar a su exnovia, pero fue reducido y terminó tras las rejas.

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El asalto

El hecho investigado ocurrió el 21 de mayo pasado, cuando un grupo de delincuentes irrumpió en el supermercado El Campo y se alzó con una importante suma de dinero. Durante la huida, los criminales se llevaron como “garantía” a un adolescente de 15 años, que posteriormente fue liberado tras varias horas de incertidumbre para sus familiares.

De acuerdo con la investigación, los asaltantes se apoderaron de G. 45 millones de la caja fuerte, una pulsera de oro y otros G. 5 millones de la caja registradora. Además, obligaron a las víctimas a realizar transferencias bancarias por G. 6 millones y G. 8 millones, respectivamente.

Las pesquisas continúan con el objetivo de identificar y capturar a los demás integrantes de la banda.