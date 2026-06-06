Joven con varios antecedentes fue encontrado muerto con tres impactos de bala

El cuerpo de la víctima fue encontrado ayer por la tarde en medio de un yuyal, a orillas de un cauce hídrico del Sector II del barrio San Rafael. Resultó víctima fatal Cristian David Vázquez Vázquez, quien registra orden de búsqueda y localización por hechos contra la integridad física, además de antecedentes penales por hurto agravado (años 2024 y 2026) y reducción (año 2025).

El hallazgo del cuerpo fue comunicado por vecinos de la zona, quienes encontraron a la víctima tendida en el suelo, en posición de decúbito dorsal y sin signos de vida.

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Por disposición de la Fiscalía, el cuerpo fue trasladado a la morgue para una inspección minuciosa por parte de la médica forense Raquel Cáceres.

Durante el procedimiento se constataron tres heridas producidas por disparos de arma de fuego (dos en el muslo izquierdo y una en el muslo derecho), además de dos heridas contusas en el lado izquierdo de la cabeza.

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La médica diagnosticó como probable causa de muerte “shock hipovolémico por impacto de proyectil de arma de fuego”.

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Los datos recabados por la Policía indican que el ahora fallecido había participado en una gresca durante la madrugada con un vecino del lugar, quien se encontraba en compañía de otra persona aún no identificada.

La Policía realizó un rastrillaje en la zona y divisó a los presuntos sospechosos, pero estos se dieron a la fuga hacia un sector intransitable del barrio.