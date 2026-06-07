Dos maravillas naturales del Alto Paraná ganan categoría de Reserva de Biosfera

El reconocimiento de la nueva reserva de biosfera se dio en el marco de la 38.ª Sesión del Consejo Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB-CIC), que concluyó el último fin de semana en Itaipú.

La Reserva de Biosfera Sur del Alto Paraná abarca un territorio de 172.564,84 hectáreas en el décimo departamento y se convierte en un nuevo espacio de referencia para la conservación ambiental y el desarrollo sostenible en Paraguay. Este espacio ahora se adhiere a la Red Mundial de Reservas de Biosfera de la UNESCO.

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La nueva Reserva de Biosfera Sur del Alto Paraná comprende los municipios de Ñacunday, Domingo Martínez de Irala, Los Cedrales y Presidente Franco. El área se destaca por albergar importantes remanentes del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA).

Entre sus principales zonas de conservación se encuentran dos áreas núcleo de gran relevancia ecológica y científica: el Parque Nacional Ñacunday y el Monumento Científico Moisés Bertoni.

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Estos espacios constituyen refugios para numerosas especies de flora y fauna, además de desempeñar un papel fundamental en la protección de los recursos hídricos y la conectividad ecológica de la región.

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Con esta denominación se prevé mantener un alto estándar de cuidado, conservación y desarrollo armónico de las comunidades que albergan estos sitios de alta relevancia natural.

Parque Nacional Ñacunday

El Parque Nacional Ñacunday es un área silvestre protegida que alberga especies amenazadas como el yaguareté y el tapir, aunque algunas especies han desaparecido debido a la deforestación y la caza.

Fue creado para proteger la flora, la fauna y la belleza escénica del río Ñacunday, incluyendo el famoso Salto Ñacunday.

Monumento Científico Moisés Bertoni

El Monumento Científico Moisés Bertoni se encuentra ubicado en el distrito de Presidente Franco, a orillas del río Paraná. Abarca 199 hectáreas protegidas, donde habita una comunidad indígena Mbyá Guaraní de Carrería Cué, y posee plantas exóticas, además de fauna y flora de gran valor.

El sitio es administrado por el Mades e incluye un importante museo en lo que fue la vivienda del sabio Moisés Bertoni, donde se conservan objetos y pertenencias vinculados a sus valiosos estudios científicos.