Dos parques naturales del Alto Paraná ahora integran la Reserva de la Biosfera Sur del Alto Paraná, según la Unesco

El reconocimiento de la nueva reserva de biosfera fue comunicado este viernes, en el marco de la 38ª Sesión del Consejo Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB-CIC), que se realiza en la sede central de Itaipú, en Hernandarias.

Con esta aprobación, la Reserva de la Biosfera Sur del Alto Paraná se incorpora a la Red Mundial de Reservas de Biosfera de la Unesco. Esta área, que abarca un territorio de 172.564,84 hectáreas en el décimo departamento, se convierte en un nuevo espacio de referencia para la conservación ambiental y el desarrollo sostenible en Paraguay.

Paraguay postula la creación de la Reserva de la Biosfera Sur del Alto Paraná ante la Unesco

La nueva Reserva de la Biosfera Sur del Alto Paraná abarca los municipios de Ñacunday, Domingo Martínez de Irala, Los Cedrales y Presidente Franco. El área se destaca por albergar importantes remanentes del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA). Entre sus principales zonas de conservación se encuentran dos áreas núcleo de gran relevancia ecológica y científica: el Parque Nacional Ñacunday y el Monumento Científico Moisés Bertoni.

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Estos espacios constituyen refugios para numerosas especies de flora y fauna, además de desempeñar un papel fundamental en la protección de los recursos hídricos y la conectividad ecológica de la región.

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Con esta incorporación a la Red Mundial de Reservas de Biosfera de la Unesco, Paraguay fortalece su compromiso con la protección del BAAPA y consolida un modelo de desarrollo que busca equilibrar la conservación de la biodiversidad con el bienestar de las comunidades.

Consejo Hombre y Biosfera de la UNESCO reúne a representantes de 56 Estados en Itaipú

Carlos Monges, director general de Protección y Conservación de la Biodiversidad del Mades, señaló que Paraguay camina hacia nuevos horizontes que permiten seguir conservando su biodiversidad.

“Sabemos que Alto Paraná es una de las tierras más bellas, aptas y con recursos naturales inmensos de nuestro país. Aquí es donde queremos conservar con inteligencia y desarrollo sostenible. Creemos que este es el paso”.