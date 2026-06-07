Interna simbólica de Yo Creo: Mujica afirma que Ciudad del Este “ya no vuelve atrás”

Esto se debe a que la nucleación presenta candidatura única tanto para la jefatura comunal como para la conformación de la lista de concejales.

Tras sufragar, el exintendente destacó el crecimiento de Yo Creo, que pasó de ser un movimiento político a convertirse en un partido con miles de afiliados.

“Lo nuestro es meramente simbólico. Empezamos como movimiento y hoy día ya somos un partido con miles de afiliados. Tenemos esa capacidad de diálogo y de consenso. Tanto es así que para la Intendencia existe un consenso total en torno a mi figura y también entre los concejales, que ya tienen definido su número de ubicación”, manifestó.

Dani Mujica es el candidato a vencer

Respecto a la competencia electoral de cara a las municipales, Pereira Mujica señaló que desde la propia Asociación Nacional Republicana (ANR) lo consideran como el principal rival a vencer.

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“Ellos son los que están diciendo que Dani Mujica es el candidato a vencer. Conforme a las encuestas, hay dos candidatos que están mejor posicionados en la ANR, Rigoberto Chamorro y Magno Álvarez, pero nosotros estamos confiados para las elecciones generales”, expresó.

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El exintendente afirmó que durante los seis meses que estuvo al frente de la Municipalidad se enfocó en recorrer los barrios y mantener contacto directo con la ciudadanía.

“Nuestra mejor carta de presentación es nuestro trabajo. La gente está cansada de los plagueos y de los ataques infundados. Por eso no me van a ver respondiendo a ese tipo de cuestionamientos. Veo el mundo desde una perspectiva mucho más positiva”, sostuvo.

10 años en uno

Al referirse al interés de los sectores tradicionales por recuperar la administración municipal, sostuvo que la ciudadanía ya realizó una evaluación de las diferentes gestiones y respaldó el modelo impulsado por Yo Creo.

“Lógicamente, el poder se disputa, pero Ciudad del Este ya no vuelve atrás. Hoy la ciudad tomó los colores rojo, blanco y azul. Desde la gestión de Miguel Prieto, lo que ellos hacían en diez años nosotros hacemos en uno. Lo que ellos invertían en diez años nosotros lo invertimos en un año”, aseguró.