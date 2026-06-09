ABC en el Este
09 de junio de 2026 a la - 07:05

Meteorología prevé lluvias dispersas en el Este del país

La Dirección de Meteorología prevé otra jornada con lluvias dispersas.
La Dirección de Meteorología prevé otra jornada con lluvias dispersas.

La Dirección de Meteorología prevé jornadas inestables para Ciudad del Este, con predominio de cielo mayormente nublado, temperaturas frescas y lluvias dispersas que se extenderán al menos hasta el jueves.

Por ABC Color

Para este martes, se espera un ambiente fresco a cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 15°C de mínima y los 22°C de máxima. Además, se anuncian vientos del sur y precipitaciones dispersas durante la jornada.

El miércoles persistirán las condiciones inestables. El pronóstico indica una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 20°C, con cielo mayormente nublado, vientos variables y lluvias dispersas acompañadas ocasionalmente de tormentas eléctricas.

El jueves se prevé un ambiente fresco, con valores térmicos similares a los del día anterior, entre 16°C y 20°C. Los vientos serán variables al inicio y luego rotarán al sector sur. Asimismo, se esperan lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.