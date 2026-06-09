Meteorología prevé lluvias dispersas en el Este del país

Para este martes, se espera un ambiente fresco a cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 15°C de mínima y los 22°C de máxima. Además, se anuncian vientos del sur y precipitaciones dispersas durante la jornada.

El miércoles persistirán las condiciones inestables. El pronóstico indica una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 20°C, con cielo mayormente nublado, vientos variables y lluvias dispersas acompañadas ocasionalmente de tormentas eléctricas.

El jueves se prevé un ambiente fresco, con valores térmicos similares a los del día anterior, entre 16°C y 20°C. Los vientos serán variables al inicio y luego rotarán al sector sur. Asimismo, se esperan lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.