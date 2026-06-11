A cuatro meses del incendio, esto se sabe del proyecto de restauración de la Catedral de San Blas

Wilson Benítez, integrante del comité de reconstrucción, informó que el proyecto elaborado por profesionales de la Universidad Católica está en su fase final y sería presentado oficialmente la próxima semana.

Según explicó, una vez finalizada esta etapa, la documentación será remitida a Itaipú Binacional para dar inicio al proceso administrativo a la licitación.

Respecto a una eventual ampliación de la catedral, Benítez aclaró que la propuesta fue descartada debido a la falta de espacio suficiente en el predio.

“Se habló de una ampliación, pero no tenemos mucho espacio, especialmente para estacionamiento. Lo que sí se hará es una restauración integral de la catedral”, sostuvo.

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El proyecto arquitectónico fue desarrollado luego de un exhaustivo estudio de patología estructural que incluyó análisis del hormigón, evaluaciones de la madera y un escaneo tridimensional completo del edificio. Los resultados confirmaron que la estructura general se encuentra en buenas condiciones; sin embargo, gran parte del techo deberá ser reemplazado.

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En cuanto a los plazos, Benítez dijo que el cronograma dependerá de la empresa que resulte adjudicada para ejecutar las obras. Sin embargo, las estimaciones apuntan a que la restauración podría concluir recién a finales de este año o a inicios de 2027.

El incendio

La Catedral de San Blas sufrió un incendio el pasado 9 de febrero. Las llamas se iniciaron en la parte frontal del techo y afectaron principalmente la estructura superior del templo.

Actualmente, las misas se celebran en el salón parroquial, un espacio reducido que no reúne las condiciones adecuadas para la cantidad de fieles. Además, la parroquia atraviesa dificultades económicas importantes, ya que no logra cubrir ni la mitad de sus gastos, por lo que se prevé la organización de actividades para recaudar fondos.