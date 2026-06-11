Incautan 250 ampollas de medicamentos adelgazantes en la frontera

El operativo de incautación estuvo a cargo de agentes de la Fuerza Integrada de Combate al Crimen Organizado en Paraná (FICCO), ayer en la ciudad de Marialva, estado de Paraná. Las 250 ampollas de medicamentos de origen extranjero y sin el debido registro en el país fueron localizadas en el auxilio de un vehículo conducido por un hombre de 30 años, quien fue detenido en flagrancia.

La incautación se logró tras el intercambio de información entre la agencia local de inteligencia del 32º Batallón de la Policía Militar y agentes de la FICCO, lo que posibilitó el abordaje de un vehículo VW/Gol blanco en el que se transportaban los medicamentos.

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Durante la requisa del automóvil, los policías localizaron, bajo la alfombra del pasajero, una bolsa plástica que contenía 25 embalajes, cada uno con 10 ampollas.

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Además de los medicamentos, dos teléfonos celulares también fueron incautados. El hombre abordado, el vehículo y los objetos recolectados fueron llevados a la Delegación de la Policía Federal en Maringá. El detenido se expone a un proceso por delito contra la salud pública.

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Aumento de contrabando

En los últimos meses hay un auge del contrabando de medicamentos adelgazantes, principalmente los que son a base de tirzepatida, desde Paraguay a Brasil. Según la Receita Federal, este tipo de contrabando aumentó 6% en la frontera entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú.

En términos porcentuales, los medicamentos representaron el 4% del total de mercaderías incautadas el año pasado y, en lo que va del año, la cifra ya trepó al 10%. Si bien el lote total incluye todo tipo de medicamentos, como anabolizantes, potenciadores sexuales y otros, los medicamentos adelgazantes muestran un particular aumento.

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Los datos de la Receita indican que el año pasado se decomisaron 7.479 medicamentos adelgazantes, cifra correspondiente al período de mayo a diciembre. Sin embargo, en lo que va del año, de enero a abril, la cantidad trepó a 79.837.

Los medicamentos a base de tirzepatida, que se han convertido en una especie de “commodity” para asaltantes, falsificadores y contrabandistas.