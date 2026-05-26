Tirzepatida: más de 3.000 unidades de medicamentos incautadas tras desmantelarse un bus de pasajeros

El ómnibus había sido retenido el 12 de mayo pasado en la ciudad de Céu Azul, estado de Paraná, a unos 80 kilómetros del Puente de la Amistad. Durante la revisión, agentes de la Policía Rodoviaria Federal (PRF) detectaron un fondo falso al costado del sanitario, donde estaban escondidas cuatro mochilas repletas de contrabando, entre ellas los medicamentos a base de tirzepatida.

Ante el hallazgo, lacraron el bus y lo remitieron a la Receita Federal, cuyos agentes realizaron este martes una revisión exhaustiva y encontraron productos ilegales en los ductos del aire acondicionado, en los tapizados y hasta en las cabeceras y respaldos de los asientos.

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Prácticamente todos los rincones posibles del bus fueron reacondicionados para el transporte ilegal de mercaderías. En total, se incautaron 3.834 medicamentos, incluidas 3.102 unidades de medicamentos para adelgazar. La carga total fue valorada en 1.337.155 reales, que al cambio local equivalen a más de 1.600 millones de guaraníes.

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Para los investigadores, existe una fuerte sospecha de que responsables de la empresa, o al menos algunos funcionarios, tengan participación en el contrabando, considerando que los escondites debieron demandar varias horas de cuidadoso trabajo.

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La investigación buscará determinar a cuáles de los pasajeros pertenecía cada carga. Estos podrían responder por delitos de contrabando e importación ilegal de medicamentos.