Niño de dos años era mantenido atado y sufría maltratos por parte de su madre

Las imágenes muestran al pequeño sujeto con una cinta de seda de la cintura y era constantemente estironeado por su progenitora. Además, se escucha a la mujer gritarle de manera agresiva “¡Caminá, carajo, dalee!”.

Según los antecedentes, el niño era mantenido atado y también sufría otros tipos de maltratos físicos. Vecinos señalaron que la madre acostumbra dejarlo atado en la vivienda para salir a deambular por el barrio.

Tras recibir la denuncia, funcionarios de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni) localizaron la vivienda ubicada en el barrio Santa Clara de Presidente Franco, límite con el barrio San Jorge de Ciudad del Este, donde la mujer recibió de manera hostil a los intervinientes.

Supuestamente, la mujer les manifestó: “Si les molesta, vengan a cuidarles a mi hijo”, y luego se encerró en su casa.

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Acto seguido, escucharon llantos y gritos del niño, por lo que pidieron apoyo a los agentes de la Subcomisaría 4ª y a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

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Ante el peligro inminente para la integridad física y emocional del menor, tuvieron que ingresar a la fuerza a la vivienda para rescatar al menor de edad.

Posteriormente, se dispuso que la guarda provisoria del menor fuera otorgada a su hermana biológica.