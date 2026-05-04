Denuncian presunta negligencia médica tras muerte fetal en Presidente Franco

De acuerdo con la denuncia, la mujer ingresó al centro asistencial el viernes alrededor de las 18:00 con fuertes contracciones. Sin embargo, aseguran que no se le practicó una cesárea en ese momento. Recién cerca de las 03:00 del sábado se produjo el parto por vía normal, pero la recién nacida ya no presentaba signos de vida.

Los familiares sostienen que la paciente no recibió atención oportuna, lo que habría ocasionado el desenlace fatal.

Tras la viralización del caso, la Décima Región Sanitaria dispuso la apertura de una investigación para esclarecer lo ocurrido. Para ello, fueron designadas las doctoras Luz Álvarez y Romina Benítez, quienes analizarán la documentación requerida al hospital, actualmente a cargo de la doctora Andrea Giménez.

Por su parte, la directora del centro asistencial confirmó que ya se remitieron los informes preliminares y las fichas médicas a la Décima Región Sanitaria. Aseguró que, según los registros, la paciente sí recibió atención durante su permanencia en el hospital.

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Giménez mencionó además que la causa preliminar del fallecimiento sería una asfixia por cordón umbilical ceñido, aunque remarcó que la investigación determinará responsabilidades. “Es un hecho muy triste y estamos a disposición de lo que resuelvan las instancias correspondientes”, expresó.

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Antecedentes similares

El hospital ya había sido objeto de cuestionamientos en ocasiones anteriores. El pasado 1 de enero, una mujer dio a luz en el baño del área de Internación tras, según denunciaron sus familiares, no recibir atención oportuna. En ese caso, también se reportaron presuntos maltratos verbales por parte del personal.

Durante el año pasado, varias denuncias derivaron en la renuncia de la entonces directora del centro asistencial, Martha Sosa. Entre los casos, se mencionó otra muerte fetal presuntamente vinculada al abandono de guardia de un anestesiólogo.

Asimismo, se reportó el fallecimiento de un niño de 8 años durante su traslado a un sanatorio privado en Santa Rita, a unos 80 kilómetros de Presidente Franco. En esa ocasión, se denunció la existencia de una supuesta red que derivaba pacientes a centros privados, considerando que los costos de atención son reembolsados por el Ministerio de Salud.