Emotivo homenaje a los policías caídos en Curuguaty, a 14 años de la tragedia

El homenaje a los policías caídos en Curuguaty se realizó en el patio de honor del Departamento de Operaciones Tácticas (GEO), ubicado en la Dirección de Policía de Alto Paraná. Participaron las viudas, hijos huérfanos y otros familiares de los uniformados fallecidos. Además, estuvieron presentes autoridades policiales departamentales y el subcomandante de la Policía Nacional, Feliciano Martínez Peña.

Para el acto se montó un altar con pertenencias de los caídos. Las botas representaron el camino recorrido por los uniformados; el fusil clavado hacia abajo simbolizó que su combate había terminado; y el casco colocado encima representó la vida que entregaron y el descanso eterno de quienes partieron cumpliendo su juramento de proteger y servir.

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Uno de los sobrevivientes de la tragedia, el suboficial Nelson Zaracho, relató que la pérdida de sus camaradas los marcó profundamente y que cada año reviven aquel doloroso momento. Asimismo, instó a que en todos los procedimientos siempre prevalezca el diálogo para evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir.

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El comisario Darío Núñez Durañona, jefe del Departamento de Operaciones Tácticas (GEO) de Alto Paraná, recordó que el homenaje también estaba dirigido a los agentes que lograron sobrevivir a la tragedia.

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“Aquella jornada dejó una huella imborrable en la historia reciente de nuestro país y de nuestra institución. Nuestros camaradas caídos abrazaron esta misión con honor y convicción, actuando siempre bajo los principios del servicio a la comunidad, el respeto a la dignidad humana y la protección de los derechos humanos, valores fundamentales que orientan el accionar policial en un Estado democrático de derecho”, señaló.

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Afirmó que el acto no constituye un simple recordatorio, sino una reafirmación institucional mediante la cual se homenajea no solo a quienes cayeron, sino también al espíritu de entrega y vocación de servicio que representaron.

“La pérdida de un camarada no es una ausencia cualquiera, sino una herida que afecta a todo el cuerpo operativo de nuestra fuerza. Que la historia no los diluya en el olvido, que sus nombres sean recordados como lo que fueron: guardianes del orden, defensores del Estado de derecho y servidores públicos que cayeron en cumplimiento de su sagrado deber”, expresó.

El director de Policía de Alto Paraná, comisario Félix Vega, manifestó que al recordar a los caídos también se renueva el compromiso con la paz, la justicia y el diálogo.

“Que esta tragedia ocurrida en Curuguaty no vuelva a repetirse. La memoria de quienes perdieron la vida debe servir para fortalecer la convivencia democrática y el respeto a la dignidad humana”, destacó.

La masacre de Curuguaty

La tragedia conocida como la masacre de Curuguaty ocurrió el 15 de junio de 2012, durante un desalojo en Campos Morombí, distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú, y dejó 17 fallecidos: 11 campesinos y seis policías.

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En aquella ocasión perdieron la vida los agentes de la Policía Nacional Erven Lovera, Osvaldo Sánchez Díaz, Juan Gabriel Godoy, Derlis Ramón Benítez, Jorge Rojas.

Cada año, en el patio de la Dirección de Policía de Alto Paraná se realiza un homenaje a los uniformados caídos, con la presencia de sus familiares y autoridades policiales.