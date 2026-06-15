Más de 30 instituciones desfilaron en Ciudad del Este por los 91 años de la Paz del Chaco

La actividad, que inicialmente estaba prevista para el 12 de junio (Día de la Paz del Chaco), fue postergada debido a las inclemencias climáticas. El evento reunió a estudiantes, docentes, directivos y autoridades educativas.

El organizador del desfile, Wilfrido Insfrán, explicó que el objetivo es mantener viva la memoria histórica y fortalecer los valores patrióticos entre las nuevas generaciones.

Insfrán dijo que esta fue la novena edición del desfile realizado sobre la avenida Perú, una de las más concurridas de la capital esteña. Comentó que anteriormente las actividades se desarrollaban en dos comunidades distintas, pero las organizaciones decidieron unificar esfuerzos en un solo evento.

Según recordó, en la primera edición participaron entre 13 y 15 instituciones educativas, pero la cantidad de instituciones fue creciendo con el paso de los años hasta alcanzar las 33 instituciones presentes en esta edición.

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La jornada comenzó a las 7:30 con la entonación del Himno Nacional en guaraní, interpretado por un coro integrado por 100 estudiantes. Posteriormente se desarrolló un acto artístico con presentaciones de danza y canto antes del inicio del desfile.

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Insfrán instó a los estudiantes a mantener vivo el patriotismo para contribuir a la construcción de un país más próspero y equitativo.

La actividad contó con la presencia de supervisoras educativas y otras autoridades del sector. Los organizadores resaltaron además las condiciones de la avenida Perú para este tipo de eventos, calificándola como un espacio amplio y representativo de la capital del Alto Paraná