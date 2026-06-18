Megaataque en Santa Rita: tras allanamiento, brindan detalles de la planificación del golpe

La agente fiscal Rocío González calificó el procedimiento como exitoso y explicó que la ubicación del inmueble fue posible mediante un trabajo de inteligencia basado en la “trazabilidad de datos” recolectados por la Policía Nacional.

Durante el operativo fueron incautados cinco chalecos antibalas, clavos miguelito, una escopeta calibre 12, dos pasamontañas, gran cantidad de indumentarias presumiblemente utilizadas por los integrantes de la banda, cuatro celulares y un automóvil Toyota Axio.

Asimismo, fueron detenidos Leandro Alfredo Portillo Achucarro (30), quien registra orden de captura al ser sindicado como uno de los autores del asesinato del cambista Estanislao Casco Acosta (74), durante un intento de asalto ocurrido el pasado 9 de octubre de 2025 en el distrito de Cambyretá (Itapúa); Emanuel Cidade Campos (26), quien en Brasil registra antecedentes por asaltos bancarios y tráfico de drogas, y Adriana Barboza Balmori (34).

Según la investigación, la banda criminal se habría instalado en la propiedad aproximadamente seis meses antes para planear y preparar la logística del golpe.

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La fiscala explicó que los dos detenidos habrían participado de manera directa en el ataque el martes pasado a las entidades bancarias de Santa Rita, incluso, el brasileño habría sido el explosivista. En tanto que la mujer sería pareja de uno de ellos.

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Miembros del PCC

Por su parte, el subcomandante de la Policía Nacional, comisario general Feliciano Martínez, aseguró que el brasileño detenido es un viejo conocido de las fuerzas de seguridad, tanto de Paraguay como de Brasil.

Recordó que el sospechoso había escapado en el año 2024 durante un allanamiento realizado en Juan E. O’Leary, cuando fueron abatidos dos brasileños.

“Tenemos evidencias documentadas que demuestran que ambos participaron en el asalto a Santa Rita. Los dos son miembros del Primer Comando de la Capital (PCC)”, afirmó.

Martínez sostuvo que las pesquisas permitieron identificar, hasta ahora, a aproximadamente el 70% del grupo criminal, que estaría integrado por 12 a 14 delincuentes.

Asimismo, reveló que el paraguayo detenido ya habría sido bautizado por la facción criminal brasileña PCC.

Propiedad estratégica

La propiedad allanada pertenecía originalmente a un sacerdote que falleció durante la pandemia de covid-19 y posteriormente fue vendida por sus familiares.

Las autoridades consideran que el establecimiento es estratégico debido a su ubicación, lo que permitía a los integrantes de la organización permanecer ocultos mientras planificaban el golpe que conmocionó el país.