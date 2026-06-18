‘Responsum’: desplegarán policías y militares tras megaasalto en Santa Rita

En una conferencia de prensa este jueves, autoridades del Gobierno y de las fuerzas de seguridad anunciaron la implementación de un plan “interagencial” que desplegará fuerzas tácticas combinadas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para dar respuesta a las actividades del crimen organizado.

El anuncio del plan llega dos días después de que un grupo de unos 20 asaltantes se hiciera con el control de la zona céntrica de la ciudad de Santa Rita, departamento de Alto Paraná, durante un periodo de alrededor de media hora en la madrugada del pasado martes, durante el cual asaltaron con explosivos tres locales bancarios y una casa de cambios.

Durante la conferencia de prensa de hoy, el ministro del Interior, Enrique Riera, afirmó que el plan, denominado ‘Responsum’ (‘Respuesta’ en latín) busca poner “todo el poder y la fuerza” de las instituciones de seguridad en el combate a las actividades de grupos criminales organizados y desplegar “fuerzas combinadas de élite” con “poder de fuego suficiente para responder a los desafíos que hoy vivimos”.

Lea más: Megaataque en Santa Rita: descubren “aguantadero” y hay 4 detenidos

La fuerza integrará a unos 4.500 efectivos que serán distribuidos en equipos desplegados en los 17 departamentos del país, según explicaron.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Disuadir y prevenir” ataques de bandas armadas

El comisario Francisco Ávalos, jefe de Operaciones Tácticas de la Policía, quien asumirá el comando de las fuerzas integradas, explicó que los efectivos serán desplegados en las zonas de alerta “de manera dinámica y versátil” para dar respuesta rápida ante eventos puntuales según las necesidades operacionales, coordinadas por un “centro de mando unificado”.

Lea más: Megaasalto en Santa Rita: ¿qué sabe hasta ahora la Digemabel sobre los explosivos?

Su misión principal, según describió, será “disuadir y prevenir intenciones de estructuras criminales organizadas mediante la reorganización de nuestras fuerzas”, que serán dotadas con “el suficiente poder de fuego para disuadir el accionar de estas bandas”.

Evitar “acciones rutinarias”

Las fuerzas de reacción rápida “centrarán sus tareas en acciones de patrullaje en un radio no mayor a 10 kilómetros” alrededor de “entidades bancarias o de movimiento constante de divisas y mercaderías de alto valor”, explicaron las autoridades policiales.

En la medida de lo posible, se evitarán las “acciones rutinarias” y no se mantendrá a esta fuerza fija en un solo sitio, a fin de prevenir que los grupos criminales puedan estudiar sus movimientos y neutralizarla.

Lea más: Explosivos usados en el megaataque en Santa Rita fueron declarados como utilizados en una cantera de Emboscada

La fuerza tendrá integrados a elementos de inteligencia de la Policía -como los Departamentos de Investigaciones y de Control de Automotores- y de las Fuerzas Armadas, añadió.