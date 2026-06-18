Video muestra cómo los criminales practicaron tiros antes de perpetrar el megaasalto en Santa Rita

El allanamiento ejecutado en una casaquinta de Minga Guazú permitió la incautación de una gran cantidad de evidencias que supuestamente guardan relación con el megaasalto a bancos perpetrado en Santa Rita el pasado martes en horas de la madrugada. Además, fueron detenidos tres sospechosos que tendrían participación activa en el atraco.

Entre las evidencias incautadas hay una gran cantidad de celulares, y cuando los investigadores comenzaron a revisar los aparatos, encontraron llamativos videos almacenados. En uno de ellos se observa a una persona practicando tiros con un fusil en lo que sería el río Monday.

El sujeto que aparece en el video sería el brasileño Manuel Cidade Campos, alias Guaraní, quien registra antecedentes en la República Federativa del Brasil por robos agravados y tráfico de drogas, y es considerado un miembro activo del grupo. El mismo sería integrante del grupo criminal Primer Comando da Capital (PCC).

El grupo criminal habría tenido una preparación de al menos seis meses para perpetrar el asalto simultáneo a cuatro entidades financieras: tres bancos y una casa de cambios.

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Durante el allanamiento de hoy también fueron detenidos Leandro Alfredo Portillo Achucarro, quien registra orden de captura vigente por robo con resultado de muerte o lesión grave (año 2026), emanada del Juzgado Penal de Encarnación, y Adriana Barboza Balmori. Asimismo, Portillo Achucarro registra antecedentes por extorsión.

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El millonario megaasalto a bancos

El asalto múltiple se registró la madrugada del martes contra los bancos GNB, Familiar y Ueno, además de la casa de cambios Santa Rita Cambios, ubicada en pleno centro de la ciudad de Santa Rita, departamento de Alto Paraná.

El botín global robado fue supuestamente de unos 3.000 millones de guaraníes y 100.000 dólares.