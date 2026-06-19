Allanamiento infructuoso en busca de asaltantes del mega asalto a bancos en Santa Rita

El allanamiento fue ejecutado en un establecimiento rural denominado “Puerto Palma”, ubicado en la colonia Pikyry, distrito de Santa Fe del Paraná, al norte del Alto Paraná. La propiedad se compone de varias dependencias, entre ellas la casa principal, residencias del personal de servicio y otros sectores que fueron verificados, pero no se encontraron elementos que guarden relación con el robo a los bancos de Santa Rita.

En el lugar se encontraban siete personas, entre ellas el propietario Ladari Arcangelo Remor, de 66 años, quien negó que algún personal del establecimiento esté vinculado al robo. También negó que los presuntos autores del atraco se hayan escondido en la zona.

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Arcangelo relató que los intervinientes actuaron con mucha violencia, causando susto a sus familiares y trabajadores.

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Durante el procedimiento se verificó distintas dependencias, instalaciones y sectores considerados de interés investigativo, realizándose la búsqueda de evidencias vinculadas al robo. La comitiva se incautó de dispositivos electrónicos como celulares y aparatos de señal de internet, además de una escopeta.

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Estos elementos serán sometidos a análisis técnicos, extracción forense de datos y demás pericias que disponga el Ministerio Público, a fin de determinar su eventual vinculación con los hechos investigados.

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Desde el Departamento de Investigaciones Regional Alto Paraná se informó que el procedimiento se desarrolló sin incidentes y conforme a las disposiciones legales vigentes, pese a las denuncias de los dueños de la propiedad sobre la actuación violenta de los agentes.

El asalto múltiple se registró en la madrugada del martes contra los bancos GNB, Familiar y Ueno, además de la casa de cambios Santa Rita Cambios, ubicada en pleno centro de la ciudad de Santa Rita, departamento de Alto Paraná.

El botín global robado fue supuestamente de unos 3.000 millones de guaraníes y 100.000 dólares. Hasta el momento no se recuperó el dinero robado, pero sí hubo cinco detenidos y varias evidencias incautadas.