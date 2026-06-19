Tras persecución, incautan camioneta cargada con 852 kilos de marihuana en Minga Guazú

Según datos, agentes de la Comisaría 8ª realizaban un control preventivo de vehículos y personas en el puesto de peaje del exkilómetro 26.

El comisario principal Elvio Almada explicó que el conductor de una camioneta Volkswagen, modelo Amarok, desobedeció la orden de detenerse y aceleró la marcha, lo que derivó en una persecución.

Los uniformados lograron alcanzar el vehículo tras una persecución que se extendió aproximadamente 10 kilómetros y procedieron a la aprehensión del conductor, identificado como Christian Ariel Fernández (33), domiciliado en el barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este.

Durante la inspección de la camioneta, los intervinientes encontraron 852 kilogramos de marihuana prensada.

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El detenido manifestó que la carga provenía de la ciudad de Curuguaty, departamento de Canindeyú, y que debía ser entregada en el microcentro de Ciudad del Este.

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El caso fue comunicado al fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, Manuel Rojas Rodríguez, quien ordenó el traslado del vehículo a la Dirección de Policía del Alto Paraná.